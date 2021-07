Tokio - Con el tema de la salud mental y la presión de los atletas que se discute en los Juegos Olímpicos, Novak Djokovic expresó que “la presión es un privilegio”.

Al serbio mejor clasificado se le preguntó cómo lidia con la presión de intentar lograr algo que ningún hombre ha hecho antes en el tenis: completar un Golden Slam.

Steffi Graf en 1988 es la única tenista en lograr el Golden Slam, ganando los cuatro torneos de Grand Slam y el oro olímpico en el mismo año calendario.

“La presión es un privilegio, amigo mío”, dijo Djokovic en respuesta a la pregunta de un periodista después de ganar sus dos partidos en el Ariake Tennis Park el miércoles, derrotando al español Alejandro Davidovich Fokina para llegar a los cuartos de final en individuales y luego haciendo equipo con su compañera Nina Stojanovic por otra victoria en la primera ronda de dobles mixtos.

“Sin presión no hay deporte profesional”, añadió Djokovic. “Si su objetivo es estar en la cima del juego, es mejor que comience a aprender cómo lidiar con la presión y cómo lidiar con esos momentos, en la cancha pero también fuera de la cancha”.

Djokovic, que ya ganó el Abierto de Australia, el Abierto de Francia y Wimbledon este año y necesita el título de los Juegos de Tokio y el trofeo del Abierto de Estados Unidos para completar un Golden Slam, dijo que ha aprendido a lidiar con todas las expectativas.

“Todo ese zumbido y todo ese ruido es lo que, no puedo decir que no lo veo o no lo escucho, por supuesto que está ahí, pero he aprendido, he desarrollado el mecanismo de cómo tratar con él de tal manera que no me imponga la destrucción. No me desgastará “, opinó Djokovic. “Siento que tengo suficiente experiencia para saber cómo pisar la cancha y jugar mi mejor tenis”.

Djokovic luchó más con la presión mental al comienzo de su carrera cuando no ganaba tanto como sus rivales de toda la vida Roger Federer y Rafael Nadal. Ganó el título de Wimbledon este mes para igualar a Federer y Nadal con su vigésimo Grand Slam.

“Por supuesto. Es normal “, dijo Djokovic. “Nadie nace con esas habilidades. Esas habilidades vienen con el tiempo “.

La tenista Naomi Osaka y la gimnasta estadounidense Simone Biles se encuentran entre las atletas olímpicas que han hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental.

La única medalla olímpica de Djokovic fue el bronce en individuales desde sus primeras apariciones olímpicas en los Juegos de Beijing 2008. Luego perdió ante Juan Martín del Potro de Argentina en sus dos próximos Juegos: en el partido por la medalla de bronce de 2012 y la primera ronda en los Juegos de Río de Janeiro 2016.

“Río fue (una) derrota muy difícil para mí”, admitió Djokovic. “Llegué a Río como también un gran favorito, ganando cuatro de los últimos cinco Grand Slams, el número uno del mundo. Entonces conozco ese sentimiento; ahora es una sensación similar. Pero soy un jugador con más experiencia. Sé mentalmente lo que tengo que hacer y cómo trabajar dentro y fuera de la cancha para sentirme lo mejor que puedo sentir “.