El laureado tenista suizo Roger Federer anunció este jueves su retiro de las canchas luego de una ilustre y prolongada carrera que le llevó a convertirse en uno de los grandes del tenis de todos los tiempos.

De acuerdo a un mensaje que difundió, su adiós definitivo ocurrirá luego de participar en el Laver Cup en Londres, la semana que viene.

Federer utilizó sus redes sociales para anunciar su retiro por medio de un mensaje de voz que publicó con una foto suya de fondo. En el mensaje pronuncia su mensaje de despedida, que comienza con las palabras, “A mi familia del tenis y más allá”.

“De todos los regalos que el tenis me ha brindado con el paso de los años, el más grandioso, sin duda alguna, ha sido la gente que he conocido a lo largo del camino. Mis amigos, mis competidores y lo más importante de todo, los fanáticos que le dan al deporte vida. Hoy quiero compartir algunas noticias con todos ustedes. Como muchos saben, los pasados tres años me han presentado retos en forma de lesiones, operaciones. He trabajado fuerte para regresar en plena condición competitiva, pero también sé las capacidades de mi cuerpo y mis límites, y los mensajes que me ha enviado últimamente han sido bien claros”, comenzó su mensaje.

PUBLICIDAD

El propio Federer presenta datos de su carrera como el hecho de que ya a sus 41 años, tiene acumulados más de 1,500 partidos a lo largo de 24 años.

Federer había dicho en el verano que tenía pensado regresar a la acción en su natal Suiza en octubre. No juega desde la edición del torneo Wimbledon de 2021. En junio desapareció el ranking de la ATP por primera vez luego de 25 años.

Entre sus múltiples logros, Federer ganó 20 títulos de grand slam.

/

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia.