Juncos - Una preparación atropellada en medio del periodo navideño, cansancio acumulado, más lastimaduras y enfermedades inesperadas, fue el saldo de los primeros tres juegos de la serie de fogueos de la Selección Nacional de voleibol femenino frente a Perú en la cancha Rafael Amalbert como preparación para el Preolímpico que inicia el próximo 10 de enero en República Dominicana.

El dirigente José Mieles tenía en agenda establecer el cuadro regular para la importante cita durante el tercer encuentro de los amistosos. No obstante, surgieron las bajas de Karina Ocasio, Shara Venegas, Paulina Prieto y Neira Ortiz, el jueves.

“Tengo a una Karina con influenza. Tengo a una Neira enferma. Tengo a una Shara con un poco dolor de rodilla. Tengo a Paulina que en el calentamiento se lastimó una abdominal. Son unas bajas que trastocan el objetivo, que es llegar saludable al Preolímpico. Ahora tengo que manejar esto en las prácticas”, lamentó Mieles a El Nuevo Día.

Pese a las ausencias, Puerto Rico pudo derrotar a Perú en cuatro sets con 24 puntos de Daly Santana, la estelar jugadora que está de vuelta al sexteto patrio luego de un año de ausencia tras recuperarse de una cirugía en la rodilla.

Sin contar el último amistoso del viernes, las boricuas acumulaban marca de 2-1 contra las peruanas, ganando dos desafíos en cuatro sets y uno en cinco.

El combinado boricua sale el próximo miércoles a Santo Domingo para participar en un certamen que dará un solo boleto para Tokio 2020. Las anfitrionas, Canadá y México pelearán por el pase. Puerto Rico, que hizo historia en 2016 al lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río, aseguró su presencia en el Preolímpico con un cuarto lugar en el Campeonato Norceca que se celebró el pasado octubre en el coliseo Roberto Clemente. Puerto Rico debuta el viernes ante Canadá.

Mieles indicó que no hay espacio para improvisar ante la cercanía del importante torneo. “Hay que seguir trabajando las cosas pequeñas, la relación entre bloqueo y defensa. Con la recepción porque Perú sirve muy bien. No hay mucho para poder inventar. Esperando que papito Dios me cure a las jugadoras. Allá no va a ser un servicio como el de Perú. Canadá quizás muestre el mismo. México y Dominicana tienen más poder en el servicio”, declaró.

“Nos vemos bien. Siempre he dicho que tenemos posibilidades. Es cuestión de llegar saludable. Lo mencioné que íbamos a sentirnos mejor como grupo una vez pasaran los juegos. Siento un poco las bajas. Se me contrae un poco el grupo al no poder rotar bien. Pero me ha gustado lo que he visto”, agregó.

La Selección la completan Stephanie Enright, Raymariely Santos, Paola Rojas, Aury Cruz, Diana Reyes, Shirley Ferrer, Ana Sofía Jusino, Nomaris Vélez y la capitana Natalia Valentín.

Para la veterana atacante Cruz, quien formó parte del sexteto de Río 2016, señaló el deseo de ganar como factor para volver a unas Olimpiadas.

“Sabemos que estamos en una época bien difícil, estando en casa, en Navidades, con la mitad del grupo que viene jugando del exterior. Estamos haciendo el sacrificio de entrenar. Cada una está poniendo ese granito. Nosotras las veteranas que estuvimos en Río sabemos que la dedicación hay que poner y estamos inyectando eso a las jóvenes. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo de preparación, pero poco a poco nos estamos viendo mejor”, expresó Cruz.

Valentín, por su parte, cree en el potencial de la escuadra para lograr la gesta.