La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) deberá comparecer el próximo 10 de enero al Tribunal de Primera Instancia de San Juan luego que un grupo de ocho entidades deportivas sometiera un recurso de interdicto preliminar y permanente en contra de la afiliación compulsoria al ente federativo.

La vista se celebrará en la sala del juez Anthony Cuevas Ramos a partir de las 9:00 a.m.

En términos generales, el recurso busca detener la práctica de la FPV de pedir la afiliación compulsoria a los clubes privados como condición para participar en torneos.

El licenciado Rubén Lucena Quiles, representante legal de Sports Alternative PR, una de las entidades demandantes, indicó que esta situación ocurre “desde hace unos años en distintas modalidades”, pero se intensificó a finales del pasado año.

“Sabemos que la Federación está en una condición económica precaria, y están tratando de allegar fondos desde cualquier lugar, y están tratando de obligar a todos los sectores del voleibol a que se afilien compulsoriamente a la Federación”, explicó el abogado.

De la misma forma, sostuvo el letrado, la FPV ha condicionado los avales para participar en torneos de Estados Unidos a que tanto los clubes privados como los árbitros se abstengan de participar en torneos de ligas menores que no paguen la afiliación.

El problema con esto, según expuso Lucena Quiles, es que la ley orgánica del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) (Ley Número 8 de 2004) establece y le reconoce a las federaciones afiliadas al Comité Olímpico de Puerto Rico su autoridad para regular la práctica deportiva a nivel olímpico, mientras le reserva al DRD el poder para fiscalizar “en todos los demás ámbitos, incluyendo el deporte de base”.

Ante este escenario, los demandantes sostienen que la FPV actúa de forma ilegal porque no tiene la autoridad en ley para regularlos.

“Básicamente, lo que se le solicita al tribunal es que le ordene a la Federación que no intervenga o que no amenace a los equipos, clubes y promotores so pena de sanciones por no estar afiliados”, acotó.

El grupo de demandantes también le solicita al tribunal que declare que quien tiene la autoridad para regular las categorías menores en la isla es el DRD, según establece en su ley orgánica.

El Nuevo Día llamó al presidente de la FPV, César Trabanco, para pedirle una reacción sobre este asunto. Sin embargo, el líder federativo no quiso emitir comentarios hasta que conversara con sus abogados.

“Yo no voy a emitir ningún comentario por el momento. El día 10 (de enero) hay una vista, pero no vamos a hacer ningún comentario porque no sabía que eso (la citación del tribunal) se había hecho público. Tendría que hablar con mis asesores legales antes de hacer algún tipo de comentario. En su momento haremos las declaraciones pertinentes”, declaró Trabanco en entrevista telefónica.