Una tradición perdida por más de una década regresa a Naranjito: los Changos jugarán en una final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

El sexteto eliminó el martes a los campeones defensores Mets de Guaynabo en cinco juegos, imponiéndose en cinco parciales (25-19, 23-25, 24-26, 25-23 y 15-12) en el coliseo Mario “Quijote” Morales para volver a su primera serie de campeonato desde 2007.

Fue una espera larga para la franquicia más ganadora en la historia de la LVSM, que suma 23 cetros nacionales, el último ganado hace 14 años.

“Esta final de los Changos es una tradición que se había perdido en Naranjito. Es como si no se hubieran celebrado las Navidades por 14 años”, dijo el dirigente Jamille Torres, natural del municipio de la montaña y en el puesto desde 2017.

PUBLICIDAD

“Era todos los años, el equipo yendo a finales. Al estar 14 años fuera, el pueblo se desbordó de emoción. Llenamos el Quijote”, agregó.

Desde 1958, los Changos se coronaron en cada década hasta los 2000, ganando seis campeonatos en fila entre 2001 y 2007. Luis “Feñito” Rodríguez, Víctor “Vitito” Rivera, Víctor “Chicky” Bird y Enrique “Papolito” López fueron las figuras de la dinastía changa.

Luego vino la sequía, con un receso del equipo 2014, hasta su retorno a relevancia en 2018 cuando alcanzaron las semifinales luego de retornar en 2015.

“Para mí es emocionante lograr esta gesta porque es mi pueblo. Son 14 años, pero son tres para mí quedándome corto, perseverando con un grupo de muchachos toda la temporada. La gente pensaba que muchos de ellos estaban acabados. Que logremos esto es súper grande. Hay que pasar por ciertos procesos y yo creo que el apoderado Alexis Aponte y su grupo de trabajo supieron ser pacientes y aguantar, trabajar poco a poco, y alcanzar esta final para el pueblo”, expresó Torres.

El veterano Jackson Rivera lideró la ofensiva del quinto juego contra Guaynabo con 24 puntos. El acomodador Juanmi Ruiz tuvo 41 asistencias. La escuadra está compuesta por voleibolistas del patio como Luis “Rikito” Vega, Jorge “Titón” López, y naranjiteños como Juan Vázquez, Luis Candelario y Ángel Rivera.

Le siguen el paso al equipo femenino

Que los Changos estén de vuelta a la final de la LVSM no significa que Naranjito se quedó sin alegrías en los pasados años. Las Changas en el Voleibol Superior Femenino se convirtieron en los pasados años en uno de los equipos más competitivos del torneo, alcanzando su primera final en 2019, perdida contra las Criollas de Caguas.

PUBLICIDAD

Torres estuvo al mando de las Changas este año con el sexteto eliminado en semifinales.

Jamille Torres, dirigente de los Changos.

“Es un poco complicado comparar ambos sentimientos porque el sentimiento de la Changas fue la primera final en la historia de la franquicia. Para la administración fue algo bien gratificante. Pero, esta final de los Changos es por la tradición. No me atrevería a comparar porque es distinto, pero lo de anoche (martes) fue bien bonito para nuestro pueblo”, indicó Torres.

Los Changos esperan ahora por el desenlace de la semifinal entre los Caribes de San Sebastián y los Capitanes de Arecibo, que continúa esta noche en el coliseo Félix Sánchez de Lares. San Sebastián domina 3-1.

Torres se atreve a pronosticar que los Changos pueden derrotar al cualquiera de los dos en la final.

“Con Arecibo dividimos. Le ganamos dos y perdimos uno. Con San Sebastián, fueron solo dos juegos (derrotas en ambos). Desde entonces firmamos a jugadores porque no teníamos personal por las lesiones. En el último juego, Juanmi no jugó así que no hemos podido medirnos con ellos. Pero la realidad es que al nivel que estamos ahora creo que podemos ganarle a cualquiera de los dos, realmente. Ahora, es celebrar y descansar”, dijo Torres.