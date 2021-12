Los árbitros que trabajan con la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) aseguran vivir un ambiente de frustración y de amenazas ante la determinación de continuar la final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) sin confiscaciones ni sanciones por los hechos ocurridos el pasado sábado en Lares.

Anoche, el ente federativo dejó sin efecto la confiscación del cuarto partido entre los Changos de Naranjito y los Caribes de San Sebastián. El encuentro, a favor de los Changos 2-1 en el coliseo Félix Méndez, fue detenido por los oficiales debido a altercados entres jugadores de Naranjito y aficionados. La FPV luego informó que el partido fue confiscado por los árbitros, grupo que niega haber tomado dicha decisión.

La determinación de anular la confiscación fue realizada en una reunión el lunes entre representantes de ambas franquicias finalistas, la FPV y otros apoderados de la LVSM que sirvieron como mediadores.

La serie continuará la noche del martes en el coliseo Mario “Quijote Morales de Guaynabo. En la instalación metropolitana, los Changos jugarán como locales el quinto partido tal cual estaba calendarizado. Entonces, el jueves en una sede por determinar entre Arecibo y Manatí, se terminará el cuarto desafío desde el cuarto periodo.

Jackson Rivera y Juan Vázquez, voleibolistas que enfrentaron a los fanáticos en Lares, no fueron sancionados.

Lemuel Torres Rivera, árbitro que estuvo activo hasta la serie semifinal y en comunicación con sus homólogos activos en la final, definió la decisión de la FPV como “frustrante”.

“Realmente, la decisión nos dice que no pasó nada. La impunidad reina sobre todos los actos que puedan hacer. Hace dos meses, hubo una agresión física contra un árbitro (por parte de Vázquez). Lo esperó afuera (de la cancha) y lo agredió. Quedo en nada porque la Federación dijo que no hubo contacto y el jugador será sancionado para la temporada que viene”, dijo Torres Rivera a El Nuevo Día.

“Este mismo jugador salió de la cancha a las gradas (el sábado) y no pasa nada. El Jugador Más Valioso (Ángel Rivera, de Naranjito) le lanzó el balón a la cabeza de un oficial desde la posición cinco, y está en video, y no pasa nada. No hay seguridad para llevar acabo estos partidos. No hay efecto de sacar una tarjeta (infracción). ¿Cuál es la consecuencia? Ninguna. Después del partido le vas a pasar la mano al jugador. Como pasó con Juan Vázquez. En el próximo juego volverá a faltar el respeto a los árbitros porque no pasa a mayores” agregó el también abogado.

Torres Rivera aseguró que hay temor de los oficiales en arbitrar el encuentro del martes en Guaynabo, además del resto de la serie. En el tercer juego en la cancha Gelito Ortega, los oficiales de turno fueron atacados con vasos al final de choque ganado por los Caribes. Esto provocó mover el quinto juego a una cancha neutral antes del incidente del sábado.

“Hay temor. ¿Cómo podemos sentirnos seguros ante estas situaciones?”, cuestionó.

Tampoco hay la opción de protestar la decisión de la FPV, ya que dejó de existir la Comisión Técnica de Arbitraje.

“Si no se trabaja, hay amenazas que se nos sancionan a nivel internacional. Por ejemplo, si me nominan para arbitrar unos Juegos Panamericanos, puedo quedar fuera porque no quise arbitrar un juego en acá. Hemos tenido represalias si no se trabaja en Naranjito”, indicó.

Torres Rivera volvió a recalcar que la decisión de confiscar el juego del sábado no fue de los árbitros, sino de la FPV. Aseguró que el organismo tiene en su poder la hoja de anotaciones del cuarto partido, la cual no fue firmada por los árbitros para certificar la confiscación.

“Estos árbitros, que se les echó la culpa de la confiscación, ¿van a ser capaces de pitar el partido con este riesgo de seguridad? Tienen (la FPV) que hacerse responsables de esa decisión. Los árbitros suspendieron, no confiscaron. Queremos que salga la verdad. No solo la seguridad que estamos en juego, sino el respeto. Somos profesionales. Esta es la liga profesional, con jugadores que han jugado a nivel internacionales, en selecciones, que conocen mundo para que luego lleguen al patio a hacer estos espectáculos. Esta es una profesión que nos gusta, es un pasatiempo. Todo esto es bien frustrante”.

El director de torneo de la liga masculina, Jaime Vázquez, expresó que la determinación se tomó con el “ánimo de salvar de manera exitosa la temporada”.

“Los representantes de las franquicias de los Changos de Naranjito y los Caribes de San Sebastián, presentaron un acuerdo a la FPV, a los fines de asegurar la celebración del quinto juego de la final mañana (hoy) martes en Guaynabo”, lee un comunicado de la liga.

Además, se comunicó que el sexto juego se celebrará en Mayagüez el próximo sábado, de ser necesario.

Vázquez responde a los árbitros

Para Vázquez, las amenazas contra árbitros que no quieran oficializar es un “tema nuevo” para él.

Al ser contactado por El Nuevo Día, el directivo liguero aseguró que ningún árbitro será sancionado si desiste oficializar un partido e informó que a los oficiales ya le enviaron las asignaciones para los partidos restantes de la final.

”Todo el mundo tiene que poner de su parte. Los equipos, los árbitros, los mismos miembros de la Federación. Ciertamente, los árbitros estaban buscando las sanciones para los jugadores. Naranjito cedió la confiscación que, para mí, es algo olímpico de su parte”, dijo Vázquez.

En esta serie de campeonato, Vázquez apuntó que los árbitros tienen asignados por la FPV cinco guardias de seguridad, más los prestados por el sexteto local. Para el partido del jueves, se agregarán guardias en los alrededores del tabloncillo y no permitirán fanáticos detrás de las líneas de saque. De igual forma, las primeras filas del palco estarán vacías.

”No hay ningún otro funcionario más asegurado que los árbitros”, recalcó.