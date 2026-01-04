Opinión
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Caribes barren a Lares y adelantan a su tercera final seguida en el Voleibol Superior

San Sebastián defenderá su bicampeonato contra el ganador de la semifinal entre Yauco y Corozal

4 de enero de 2026 - 2:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pelegrín Vargas Jr. en el ataca de los Caribes contra la defensa de Lares. Heriberto Rosario Rosa - FPV (Heriberto Rosario Rosa - FPV)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los bicampeones Caribes de San Sebastián aseguraron el sábado su pase a la serie final de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM) al dominar en cuatro parciales a los Patriotas de Lares, completando una barrida en cuatro partidos.

Los marcadores fueron 25-15, 21-25, 25-22 y 25-22.

Con el triunfo, los Caribes alcanzaron su tercera final consecutiva y ahora esperan por el ganador de la serie entre los Cafeteros de Yauco y los Plataneros de Corozal, la cual domina Yauco 2-1.

La semifinal B continuará este domingo en la cancha Carmen Z. Figueroa de Corozal desde las 7:00 p.m.

En la tercera manga, con el partido nivelado a un set por bando, los Patriotas hicieron un empuje, pero no lograron cerrar. Los Caribes resistieron y tomaron ventaja 22-20 gracias a un ataque efectivo de Ezequiel Cruz por la zona dos.

Lares respondió con dos puntos al hilo de Jair Santiago —uno en ataque por zona dos y otro en servicio directo— para empatar a 22. Sin embargo, tres puntos consecutivos de San Sebastián, incluyendo un servicio fuera de las líneas de Santiago y dos servicios directos de Cruz, les dieron el parcial y la ventaja 2-1.

En el cuarto parcial, con la delantera 2-1, los bicampeones se despegaron 16-10 luego de un balón que Pelegrín Vargas “compró” bien tras un pase pasado del líbero José Pacheco, y no volvieron a mirar atrás.

Los Caribes llegaron al punto de set 24-21 tras un ataque de Jair Santiago que quedó en la red por zona dos, y cerraron el encuentro 25-22 con un remate de Vargas por zona cuatro.

San Sebastián dominó en la mayoría de los fundamentos: 54-45 en ataques, 12-10 en bloqueos, 5-2 en servicios directos, 62-51 en defensas y 42-35 en pases. Lares fue superior en asistencias, 19-17.

La ofensiva de los Caribes se repartió entre Pelegrín Vargas y Ezequiel Cruz, ambos con 17 puntos, además de 16 unidades de Corey Chavers.

Por Lares, Jair Santiago sumó 18 puntos y Nick West aportó 10.

Caribes de San SebastiánPatriotas de LaresLiga de Voleibol Superior Masculino
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
