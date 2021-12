Los Caribes de San Sebastián y los Changos de Naranjito reanudarán una clásica rivalidad cuando se vean esta noche en la cancha Gelito Ortega en el primer juego de la serie final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

El partido está pautado a comenzar a las 7:00 p.m.

Manuel “Wito” Acevedo estará al mando de los Caribes en sustitución del técnico Ramón “Monchito” Hernández, quien arriba hoy mismo de Cali, Colombia, luego de dirigir a la dupla femenina en el voleibol playero de los Juegos Panamericanos Junior. Debe integrarse a sus funciones el martes en el segundo choque que se celebrará en Lares.

Acevedo conoce muy bien a los Changos, quienes están de vuelta a una final de la LVSM en 14 años tras conquistar 23 cetros, récord histórico en el torneo. Los enfrentó como jugador y ahora lo hará como mentor del sexteto del Pepino.

“Hablaba con alguien que me preguntaba la parte histórica de las finales, que yo tengo memoria de todo. Nosotros (San Sebastián) participamos en 1988 y 1989 y perdimos contra ellos 4-0. Volvimos en 1999 y ganamos nuestro único campeonato en seis juegos frente a Naranjito. Y después perdimos 2001, 2005 y 2007 contra Naranjito también. Así que tenemos un récord contra los Changos de 1-5″, rememoró Acevedo.

Aunque los Changos tienen a favor la historia, Acevedo, que también estuvo en la última final de los Caribes en 2016 perdida contra los Mets de Guaynabo, ve este enfrentamiento como uno parejo.

“Están muy igualados. La temporada fue muy pareja con todos los candidatos contendores. La final se juega de forma atropellada, un día sí y un día no. El equipo que pueda mantener la salud de sus jugadores y el asunto de la condición física, y el aspecto técnico, va a prevalecer. Nos conocemos. El equipo que ejecute ganará. Espero que sea una serie competitiva”, indicó Acevedo.

Lastimado Pablo Guzmán

La trío estelar de los Caribes está integrado por brasileño nativizado Gianluca Grasso, el acomodador de la Selección Nacional, Arturo Iglesias y el Jugador Más Valioso de 2019, Pablo Guzmán. De hecho, en el aspecto de la salud, Acevedo dijo que Guzmán arrastra una dolencia en la espalda.

Los Caribes de San Sebastián jugarán los partidos locales en Lares. (FPV)

“Pablo jugó los últimos dos partidos (contra los Capitanes de Arecibo en semifinales) con una dolencia en espalda. No ha estado bien. Pablo es un jugador bien importante para nosotros. Te diría que está un 50 por ciento. Hubo partidos que no podía caminar y moverse, pero juega porque es un guerrero. La salud de Pablo es importante en la serie. Dio signos de recuperación pero todavía no está 100 por ciento”, recalcó Acevedo.

Los Caribes también esperan contar con Steven Morales, quien no ha jugado en toda la temporada debido a diferentes lastimaduras. Pedro “Pichi” Rosario, sustituto de Morales, tampoco pudo jugar en las semifinales por una lesión abdominal.

En el bando de los Changos, el dirigente Jamille Torres espera tener descansados y recuperados al acomodador Juanmi Ruiz, más a los atacantes Jorge “Titón” López y Juan Vázquez, resentidos en la serie frente a los Mets.

“Van a estar listos para el final. Vázquez tiene una tendinitis en la rodilla derecha y lo descansamos (en el quinto juego contra Guaynabo). Juanmi está bien. Se lastimó un poco la espalda pero pudo terminar el juego, al igual que Jorge, con espasmos en el hombro. Estuvo en terapia y va a estar listo para la final”, expresó Torres.

Para esta temporada, la franquicia original de San Sebastián se mudó para Aguadilla. Los pepinianos y pepinianas no se quedaron sin voleibol, ya que los Planteros de Corozal se movilizaron al municipio tras la compra de la franquicia por un grupo encabezado por Ángelo Ferrante.

Los Caribes finalizaron cuartos en la tabla de posiciones de la fase regular y de forma invicta (4-0) en los cuartos de final para luego eliminar a los Capitanes con cuatro victorias al hilo tras caer en el primer choque de semifinales.

A jugar en Lares

San Sebastián jugará el segundo y cuarto partido como local en el coliseo Félix Méndez de Lares debido a daños en las unidades de aire en su cancha Luis Aymat Cardona.

“Es triste para nosotros porque nuestra ventaja como local fue mucha. Solo perdimos dos juegos. El único equipo que nos sacó de la cancha fue Arecibo en ese primer juego de semifinal y el otro fue en cinco sets contra Guaynabo. Eso pudiera ser un factor. Hay que ver el ajuste a la nueva cancha. Esa partes es un break a favor de Naranjito”, admitió Acevedo.