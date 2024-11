Colegio Adianez revalida el campeonato en la Copa Buzzer Beater del voleibol femenino

“Estoy bien contento con el trabajo de las nenas toda la temporada. Es mi primer campeonato grande como dirigente. He tenido la oportunidad de dirigir las Changas y estuve en masculino. De verdad que estoy bien agradecido que las nenas vienen de quedar campeonas con otro coach (Marcos ‘Chamos’ Liendo) y aceptaron mi filosofía y la manera de cómo yo quiero jugar el juego. No te puedo decir que no me costó, porque me costó, pero gracias a Dios se dio el resultado”, dijo el dirigente de Adianez, Luis “Feñito” Rodríguez, después del partido.