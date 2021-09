Las Sanjuaneras de la Capital no se presentaron el sábado al primer partido de la final del Voleibol Superior Femenino en el Coliseo Roger Mendoza para enfrentar a las campeonas defensoras Criollas de Caguas luego de acudir al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para radicar una demanda que exige la oportunidad de reemplazar a la importada Destinee Hooker-Washington.

A las 8:50 p.m., media hora después de la hora pautada para comenzar el encuentro, el apoderado de las Criollas Francisco “Furiel” Ramos se dirigió a los aficionados que llegaron hasta la instalación para anunciar que el desafío había sido confiscado.

Agregó que los boletos del partido del sábado serán honrados para el tercer encuentro del martes en Caguas y que el equipo irá el domingo al Coliseo Roberto Clemente para el segundo choque de la final que debe comenzar a las 5:00 p.m. . Si los fanáticos no desean ir al choque de martes, su dinero será reembolsado.

“Queremos ganar en la cancha, no en los tribunales”, dijo Ramos ante los aplausos de los presentes.

Horas antes del compromiso, el director de torneo José “Picky” Servera, emplazado por el tribunal, indicó a El Nuevo Día que el partido no se había cancelado por orden juridicial y que las Sanjuaneras tenían que presentarse el desafío.

El sexteto sanjuanero presentó una demanda de interdicto preliminar, interdicto permanente y sentencia declaratoria para revertir la decisión de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FVP) de no permitir la sustitución de Hooker-Washington, quien está embarazada.

El organismo federativo no aprobó el cambio de refuerzo debido a que el reglamento ligero establece que la sustitución de una voelibolista debe ser por lesión.

San Juan alegó que Hooker-Washington tiene un embarazo de alto riesgo y recibió orden médica de no realizar actividad física. El apoderado sanjuaneros Marcos Martínez llevó el caso a Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD) del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), que falló a favor de la FPV.

Durante la tarde del sábado, las Sanjuaneras comunicaron en sus redes sociales que no se presentarían al partido hasta que el tribunal emita una decisión. Minutos antes del encuentro, Servera envió un comunicado a Martínez que “el daño que se le ocasionaría a todas las partes envueltas en esta Serie Final sería incuestionable, irreversible, de gran magnitud, y en total detrimento de los valores que representamos social y deportivamente en el Pueblo de Puerto Rico”

Entre las sanciones que puede enfrentar San Juan está una suspensión de hasta un año.

En un aparte con El Nuevo Día, Ramos lamentó la decisión de San Juan de no presentarse y aseguró que la pérdidas económicas serán “sustanciales”, sin ofrecer un estimado.

“Pienso que el equipo de San Juan debe reconsiderar su posición y jugar mientras el tribunal decide. La fanaticada espera serie. Nosotros no queremos ganar en una oficina, queremos ganar en la cancha independientemente si tienen o no razón. Eso es un asunto que se ventilará en el tribunal”, dijo.

“Estamos muy apenados porque la fanaticada es muy buena y fiel a nuestro equipo. Nos presentaremos al Coliseo Roberto Clemente (el domingo) con la esperanza de jugar. Lo peor que podemos hacer es no jugar y terminar una temporada deslucida. Caguas no quiere que le regalen nada. Hemos tenido dificultades en el pasado con jugadores pero siempre nos hemos presentado a la cancha para jugar por el bien deporte. Es lo único que pido”, agregó.

Ramos tomó con pinzas el reclamo de las Sanjuaneras, al señalar que el reglamento de la liga es claro.

“Entiendo perfectamente pero no quiero formar parte de la controversia. Sobre tomar posiciones de quién tiene la razón, nosotros mismo aprobamos el reglamento (los apoderados). Pueden haber excepciones pero no estuvieron discutidas de antemano. El reglamento que existe debe regir por la buena salud de todos”.

Ramos no descartó que, para el año entrante, la Junta de Directores considere enmendar el reglamento a favor de sustitución de jugadoras embarazadas.

Lamento y desilusión en las Criollas

En el bando de las Criollas, en su sexta final consecutiva, sus integrantes expresaron lamento y desilusión por la confiscación del partido.

“Es sorprendente. Nunca lo había vivido. Es mi experiencia número 11 y es la primera vez que veo esto. Atípico por demás. Así ha sido durante todo el torneo. Indignado por los sucedido porque creo que se mezclan muchas cosas. Nada criticando sobre los derechos de la mujer. Simplemente, no se han cumplido las reglas y esta la situación que ha ocurrido”, expresó Juan Carlos Núñez, veterano dirigente de Caguas.

Integrantes de las Sanjuaneras como la libero Debora Seilhamer declararon en una carta en las redes sociales que el pleito “atenta contra la integridad de la mujer y que se pretenda exponer a una mujer embarazada de alto riesgo a recibir golpes que puedan poner en riesgo su salud y la de su bebé”.

La veterana atacante de las Criollas, Karina Ocasio, sin embargo, opinó que el tema es complicado.

“Estamos tomando esto con mucha seriedad. Es un tema bien delicado. Honestamente, es difícil opinar del tema pero si me preguntas como me siento ahora mismo, me siento bien desilusionada, que haya tenido que llegar a este punto y que nosotros, que hemos sido un equipo que hemos hecho todo bien de principio a fin, se nos esté quitando merito, opacando el trabajo realizado. Honestamente, no tengo todos los datos. En este tema hay dos cosas y las están mezclando. Se está mezclando lo que es un reglamento y lo que es discrimen hacia la mujer. Pienso que ese no debe ser el tema”, dijo Ocasio.