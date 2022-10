Los Plataneros de Corozal no contarán con los servicios del dirigente David Alemán, quien presentó su renuncia a la gerencia del equipo luego del partido del viernes ante los Cafeteros de Yauco por diferencias con algunos jugadores.

En ese encuentro, Yauco consiguió su primera victoria de la temporada 2022 de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) en tres parciales (25-19, 25-22 y 25-22). Corozal está cuarto en el escalafón de la LVSM con 16 puntos y marca de seis victorias y cuatro derrotas.

“Yo pienso en la actitud y en las cosas que estaban pasando en el equipo. No había un ambiente saludable y yo creo que lo mejor para buscar una reacción en el equipo es que yo me fuera”, dijo Alemán, quien fue dirigente de los Plataneros cuando ganaron su último campeonato en la temporada 2009-2010.

“Lo único que te puedo decir es que hay jugadores molestos. Los senté. No quieren aceptar las decisiones, y para tener un equipo molesto y no aceptar cuando no están ejecutando como deben ejecutar, creo que tienen que buscar un cambio. Mejor me sacrifico yo”, añadió el técnico que no dio nombres de los jugadores molestos.

Alemán insistió en que se va tranquilo con la gerencia, que al principio no quería aceptarle la renuncia.

Corozal regresó a la LVSM este año tras no participar desde el 2017, cuando el torneo se suspendió debido al paso del huracán María. El conjunto viene desde Arecibo, donde eran conocidos como los Capitanes.

Los Plataneros se medirán hoy, domingo, a los Gigantes de Carolina en la Cancha Carmen Zoraida Figueroa, de Corozal. No contarán con los servicios Edgardo Goas, quien se lesionó en el pasado partido y le dieron cinco días de descanso, mientras Ezequiel Cruz -que lleva par de partidos sin jugar- podría estar en uniforme esta noche.