Para la libero Debora Seilhamer, el voleibol es como correr bicicleta: con repetición, se coge ritmo rápido.

Por eso, a pesar de haberse perdido seis semanas por un desgarre de pantorrilla, la ponceña ha destacado en cancha en los dos primeros partidos de la Semifinal A del Voleibol Superior Femenino (LVSF), como si nunca se hubiese ido.

Y si las Cangrejeras de Santurce llegaban como favoritas para su serie ante las Atenienses de Manatí, ahora mucho más tras el retorno de su estelar jugadora a la plantilla. Con la victoria del jueves, el sexteto santurcino domina la serie 2-0. El domingo es el tercer compromiso de la serie en el Coliseo Roberto Clemente.

Eso sí, podríamos estar viendo las últimas apariciones de Seilhamer como voleibolista profesional.

“Me siento bien, con un poco de cansancio… Pero eso es normal luego de estar tanto tiempo fuera”, expresó Seilhamer a El Nuevo Día.

Seilhamer, líder histórica de defensas en la LVSF, se lesionó cuando las Cangrejeras registraban marca de 7-1 en la serie regular.

En su ausencia, la también libero Dalianliz Rosado cumplió con creces. Santurce, dirigido por Jamille Torres, finalizó en el primer puesto de la tabla con marca de 13-5 y 39 puntos, poniendo fin a una racha de nueve triunfos seguidos de las campeonas Pinkin de Corozal, que terminaron segundas.

Debora Seilhamer fue una pieza pilar en el Equipo Nacional. (Xavier J. Araújo Berríos)

Con el primer lugar, Santurce pasó directamente a las semifinales y ahora busca su pase a la final ante un Manatí, que está liderado por la dupla nativa de Karla Santos y Alondra Vázquez.

“Mi plan era retirarme este año, pero he hablado con el apoderado Marcos Martínez la posibilidad de regresar si ganamos el campeonato. Eso es algo que voy analizar más adelante. Es depende de cómo me vaya sintiendo”, agregó Seilhamer, quien se agenció del Novata del Año cuando jugaba como esquina con Guayanilla en 2001.

Seilhamer, cocapitana de las Cangrejeras y quien cumplirá 38 años en octubre, no jugó en 2022. Sin embargo, decidió retornar este año.

“Hay mucho talento nuevo y bueno. Por ejemplo, en Corozal tienes a Paola Santiago y en Manatí a Alondra (Vázquez), entre otras. Son jugadoras que le dan profundidad a la liga. El torneo ha estado supercompetitivo. Ves a equipos -dado a los tres refuerzos- que tienen un cuadro en cancha y otro en el banco”, sostuvo Seilhamer.

De retirarse, ¿qué es lo próximo para Seilhamer, abogada de profesión? ¿Seguirá ligada al voleibol? ¿Coach?

“Cuando uno se retira, uno tiene que hacer esa transición y tomar un descanso. No es algo que vaya hacer inmediatamente. Quién sabe, pero no me veo como entrenadora”, apuntó.

Seilhamer, All-American, fue campeona de NCAA en 2002 con USC. También con las Lancheras de Cataño, una década después, en 2012.

Formó parte, además, del equipo olímpico de Puerto Rico en Río de Janeiro 2016. Igualmente, fue nombrada la Más Valiosa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez 2010, tras ganar la triple corona.