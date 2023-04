Entrando a la temporada 2023 de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), las vigentes campeonas Pinkin de Corozal carecían de grandes nombres comparado con el resto de los equipos contendores del torneo.

El dirigente Ángel Pérez, sin embargo, tenía un as bajo la manga. Una sensacional novata escogida en la cuarta ronda del sorteo, que cambiaría para sorpresa de todos, el rumbo del equipo esta temporada.

¿Su nombre? Paola Santiago.

Tímida, reservada y ‘fajona’, Santiago captó la atención de Pérez desde el primer entrenamiento de unas Pinkin, que afrontarían el torneo sin las principales figuras que le dieron a la franquicia su decimoctavo título de la competición.

La atacante Daly Santana regresó a Corea del Sur, mientras que la Jugadora Más Valiosa de la pasada final, Raymariely Santos, estampó su firma en Italia.

Brittany Abercrombie, por su parte, se fue a Turquía, y la otrora Novata del Año, Sharlissa De Jesús, hizo lo propio, pero a Chipre.

Eso sumado a que Payton Caffrey, nombrada ‘MVP’ de la serie regular en 2022, no repitió como refuerzo.

Las expectativas eran bajas. De hecho, Corozal empezó con récord de 3-5.

Fue entonces cuando Santiago comenzó a sobresalir consistentemente por encima del resto, liderando a las Pinkin al segundo lugar de la tabla general con marca 12-6 y 34 puntos.

Paola Santiago, al centro, fue seleccionada en la cuarta ronda del sorteo. (Alejandro Granadillo)

Corozal, incluso, cerró la temporada ganando nueve de 10 encuentros, todos consecutivos, antes de perder el último partido ante las Cangrejeras de Santurce.

“Yo vine con la mentalidad de aprender y dar mi 100 por ciento. Sabía que iba a jugar en la misma liga que Aury Cruz, Natalia Valentín y Stephanie Enright, jugadoras que prácticamente crecí viéndolas competir y que admiro”, expresó Santiago a El Nuevo Día.

Con 23 años, Santiago fue la máxima anotadora nativa en la LVSF –y segunda en general entre todos los equipos– con 318 tantos en 65 parciales, 19 menos que la líder e importada de las Leonas de Ponce, Nia Parker-Robinson, que registró 337 en 67 periodos.

Fue, además, segunda en ataques por partido (4.32) y tercera en saques (0.32).

La egresada del Colegio Notre Dame y ex jugadora de la Universidad de Illinois Chicago (UIC), igualmente, tuvo el partido con más anotaciones (29) para una jugadora esta temporada en la LVSF, el 18 de febrero contra las Changas de Naranjito.

Como novata, también es la principal candidata al premio de Jugadora Más Valiosa. En la era moderna del voleibol, ninguna novata ha ganado ambos premios, confirmaron a este medio el expresidente del ente federativo, Carlos Beltrán, así como también el historiador Humberto Pagán.

La central Neira Ortiz, de Santurce, también figura en la conversación junto a Parker-Robinson y Ronika Stone.

“La verdad, el ‘MVP’ no significaría mucho para mí... Yo solo estoy agradecida de que me tocó un grupo tan bueno y un entrenador como Ángel (Pérez)”, abundó Santiago.

“Él sacó lo mejor de mi talento. Yo no sabía que podía jugar en la posición de opuesto. Me convenció. También agradezco a mis compañeras de equipo, que han sido las mejores. Me han ayudado a acoplarme. Estoy feliz de que cumplí con las expectativas de Ángel. Este ‘coaching’ ha sido mejor de lo que esperaba. Eso subió mi nivel”, destacó.

Las Pinkin aseguraron su boleto a semifinales la semana pasada al finalizar en el segundo lugar de la liga.

Ahora esperan por la ganadora de la serie entre Naranjito y las Valencianas de Juncos.

Loas de Ángel Pérez

A Pérez le bastó con un entrenamiento para percatarse de la proyección de la novata Santiago.

“Cuando ella (Santiago) tuvo esa primera práctica con nosotros, rápido me di cuenta de que iba a dar de qué hablar”, dijo Pérez a El Nuevo Día.

“Mucha gente no la conocía, y lo que vi en los entrenamientos era algo especial. No solo por la capacidad que tiene, sino por sus ganas de progresar. Decíamos que el entrenamiento era a las 6:00, y esa chica estaba allí a las 5:00 viendo qué podía mejorar en su juego. Eso motiva a uno como entrenador y te contagia”, agregó.

Pérez aseguró que no existe debate para el galardón de Jugadora Más Valiosa.

“Ella (Santiago) se ha ganado lo que dicen (elogios) de su juego. No solo es una grata sorpresa para Corozal, sino que también para el país. Cuando ya no estén Daly (Santana) y Stephanie Enright, entre otras, en la Selección, ella ocupará ese lugar”.

“Pienso que, si no le dan el ‘MVP’, sería un robo. Paola ha demostrado día tras día que claramente es la mejor de la liga. Más de ocho juegos con, al menos, 20 puntos en cada uno de ellos. Ah, y lo ha hecho en una posición que no es la de ella. Ella es esquina de naturaleza. Mira lo que ha hecho. Apenas empieza”, apuntó.

Santiago formó parte de los programas de voleibol Criollitas, GVA, Club Vaqueros y Next Level.