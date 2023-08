Ponce - Los Mets de Guaynabo comenzarán la defensa de su campeonato este próximo viernes con el inicio de la temporada 2023 de la Liga de Voleibol Superior Masculino, la cual contará con el regreso de los Nuevos Gigantes de Adjuntas tras la mudanza de los Patriotas de Lares, más el receso de la plaza de Carolina.

Los subcampeones Changos de Naranjito, Plataneros de Corozal, Cafeteros de Yauco, Caribes de San Sebastián e Indios de Mayagüez completan la matrícula del torneo, que no verá refuerzos en cancha.

Guaynabo recibe el viernes a las 8 p.m. a los Caribes en el Coliseo Mario “Quijote” Morales en la inauguración de la campaña. El sábado, Yauco juega en Adjuntas y Corozal en Naranjito para luego entrar a un receso hasta el miércoles debido a la participación del Equipo Nacional en la Copa Panamericana en México.

“La temporada regresa con siete equipos. Entra en dispensa Carolina, y Lares en Adjuntas. El regreso de los Nuevos Gigantes es positivo. Una pena la ausencia de Lares. Contamos San Sebastián, Corozal y Naranjito, Adjunta y Yauco, lo que llamamos el “voleibol romántico” y las franquicias que, en realidad, son la espina de nuestro voleibol masculino”, expresó César Trabanco, presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, en conferencia de prensa en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens en medio de la celebración de la Copa Panamericana femenina.

“Es una temporada que queremos acabarla como tarde el 15 de diciembre por muchas razones. En nuestra Navidad, hay mucha tradición y se pierde el interés en los deportes. En 2021 tuvimos que extender la final hasta enero por la situación de la pandemia. Esperemos este año no tener una situación”, agregó.

Dedicación a Pelegrín Vargas

La temporada 2023 será dedicada a la “torre pepiniana”, el exjugador Pelegrín Vargas Vargas.

“Es una gran honra recibir este reconocimiento. Es un homenaje que humildemente recibo, pero que a la misma vez celebro porque no solamente es agradecer y disfrutar, sino celebrar junto a mi familia este momento histórico para mí porque esta será la primera temporada que mi hijo va a participar en Puerto Rico”, declaró Vargas.

El hijo del homenajeado, Pelegrín Vargas Jr., jugará con el sexteto de San Sebastián.

Cada equipo verá acción en 18 partidos en la fase regular, culminando el 27 de octubre. Los primeros seis avanzan a la serie de “todos contra todos”. Un grupo tendrá a los posicionados en la uno, tres y seis; y la segunda llave contará con los equipos que terminen segundo, cuarto y quinto.

Los primeros dos de cada grupo se cruzarán para dar inicio a las semifinales.

Si el sexteto masculino de Puerto Rico logra clasificar a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, habrá un receso antes de comenzar la postemporada.

Mets y Changos confiados en su material

Los Mets defenderá su corona sin contar desde el saque con el acomodador Kevin Rodríguez y el atacante Inovel Romero, fuera debido a sus compromisos en el exterior. Para la baja de Rodríguez, Guaynabo contrató a Edgardo Goas. Además, perdió a Ramón Burgos por lesión, trayendo a David Menéndez para cubrir la vacante.

“Comenzamos la defensa con mucha ilusión sabiendo que será un proceso de mucho trabajo por los cambios en la plantilla de jugadores y también porque será un torneo bien competitivo. Tenemos grandes equipos en el torneo como son los Changos, los Caribe y los Cafeteros. Vamos a tomar bien en serio esta temporada”, declaró Ramón “Monchito” Hernández, dirigente de los Mets.

Los Changos, máximos campeones del voleibol masculino, retornan con un núcleo compuesto por los atacantes Ulises Maldonado y Kevin López y del líbero Luismi Bertrán.

“Todos los años vengo aquí y digo que esta es la mejor versión de los Changos que he dirigido. Creo que siempre me equivoco. Cuando añades a Jonathan Rodríguez, Bertrán, López, a Johansen Negrón y Roque Nido, es difícil decir que el equipo del año pasado era mejor”, apuntó Jamil Torres, técnico de los Changos.

“Pero, los nombres no son los que juegan. Hay que buscar la forma de que estos jugadores puedan jugar juntos. Estamos claros que el año pasado la salud no estuvo de nuestro lado. No hay excusas. Es la parte triste del deporte y nos tocó a nosotros. Si esta temporada tenemos salud y que todo vaya bien, esperamos tener la oportunidad de competir por otro campeonato más”, añadió.