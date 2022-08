Corozal. Lillibeth Rojas está recogiendo los frutos después tres años de ardua labor para nuevamente levantar a las Pinkin de Corozal.

La noche del viernes, las Pinkin desplazaron a unas Criollas de Caguas que ocuparon el trono de la Liga del Voleibol Superior Femenino por seis torneos consecutivos de la manera menos esperada.

Corozal derrotó a Caguas en cuatro partidos y, de hecho, ganó los 12 parciales que jugaron durante la final.

El viernes ganaron con parciales de 25-16, 30-28 y 25-23 para alcanzar su primer título en 12 años. Corozal ahora suma 18 campeonatos, la máxima cantidad en la historia de la Liga, mientras que las Criollas permanecen con 14.

La colocadora Raymariely Santos fue seleccionada como la Jugadora Más Valiosa de la final.

“Contenta por haber ganado, por hacerlo en Corozal y contentísima por la manera como lo hemos hecho. Estuve pensando en cómo fue que llegamos, de una manera atropellada, con todos los obstáculos que nos pusieron en el camino y que hayamos ganado la final de la manera como lo hicimos, no tengo otra manera de sentirme que orgullosa”, reaccionó Rojas, quien fue seleccionada como Apoderada del Año.

En el 2019, las Pinkin recibieron el visto bueno para regresar para el torneo del 2020 después de siete años de ausencia. Rojas asumió las riendas de una franquicia que arrastraba unas deudas que superaban los $70,000.

Los entonces integrantes de la junta de directores de la Liga trataron a las Pinkin como un equipo nuevo, sin derecho a reservas de jugadoras, además de que escogieran en el último lugar del sorteo.

“En un momento dado me sentí sola, pero al ver esta cancha, es una emoción que no podría describir”, sostuvo. “No puedo decir qué vendrá en el futuro. Seguiremos trabajando fuerte no solamente para las Pinkin, también para que la Liga se convierta nuevamente en un mejor producto, que la gente la quiera comprar. Que la Liga se fortalezca, que surjan más franquicias, un mejor nivel competitivo porque a la larga todos nos beneficiamos con canchas llenas”, agregó la exjugadora.

El dirigente Ángel Pérez, por su parte, no podía dejar de sonreír al ver culminada la meta de colocar nuevamente a las Pinkin en la cima del voleibol puertorriqueño por primera vez desde el 2010.

“Un sueño ver esta cancha (así). No es solamente una victoria para las Pinkin, también para el voleibol en Puerto Rico. Traer el campeonato es por lo que todos trabajamos y lo aceptamos con mucha humildad”, sostuvo.

Las Pinkin entraron al cuarto desafío sin haber perdido un parcial ante las Criollas.

“Hemos predicado concentrarnos en lo próximo y no en lo que pasó. Quedarnos en el momento. Así lo hicimos en la temporada y pudimos traer esa filosofía a la postemporada para ponerlo en práctica y ahora vemos los resultados”, concluyó Pérez, Dirigente del Año de la Liga de Voleibol Superior Femenina.