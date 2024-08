“Estamos de luto”: cagüeños lamentan la pérdida de la voleibolista criolla Pilar Victoriá López

La voleibolista, de 28 años y natural del Valle del Turabo, fue encontrada muerta en su apartamento en Bursa la mañana del jueves, luego de que oficiales del Nilüfer Belediyespor acudieron a la propiedad debido a que la puertorriqueña no se reportó a una sesión de entrenamiento sin contestar llamadas.

“Siendo criollo es una noticia triste porque era una profesional con un futuro por delante. Su muerte ahora es un misterio. Fue repentino. Es triste y el pueblo cagüeño, me consta de amigos y familiares, estamos de luto. Era una de las nuestras. Bien triste Muchas emociones” , declaró Laboy.

La también integrante del programa de la Selección Nacional desde los 13 años fue encontrada sin vida en la cama de su apartamento en Bursa, según reportes de medios locales en la ciudad turca. No se encontraron signos de violencia en la vivienda.

Muharrem Or, presidente del club, dijo en un comunicado a la prensa turca que Victoriá López no tenía ningún problema de salud conocido, y que, de hecho, practicó el miércoles hasta las 6:00 la tarde, hora en Turquía (11:00 a.m. en Puerto Rico), un día antes de su fallecimiento.