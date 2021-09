La Federación Puertorriqueña de Voleibol informó que levantó las suspensiones impuestas por un año contra dos de las jugadoras de las Sanjuaneras de la Capital, Neira Ortiz y Génesis Collazo, quienes habían apelado el castigo.

Ortiz y Collazo forman parte del elenco de las Sanjuaneras, quienes no se presentaron al primer juego de la serie final del Voleibol Superior Femenino ante Caguas el pasado fin de semana en protesta por la decisión de la Liga, tras no permitirle al equipo la oportunidad de reemplazar a la importada Destinee Hooker al entender que su embarazo no era una lesión como para ser sustituida por otra jugadora.

A raíz de esta acción, el organismo le otorgó el campeonato a las Criollas y suspendió por un año a todos los integrantes del equipo de San Juan.

En su resolución el presidente de la Federación, César Trabanco, notificó el miércoles que las jugadoras no serán castigadas ya que “dadas las admisiones públicas hechas por el apoderado del equipo de San Juan, Ing. Marcos Martínez en el sentido de que él les prohibió se presentaran al juego, SE RESUELVE dejar sin efecto su sanción, efectiva hoy 8 de septiembre de 2021”.

Se espera que la Federaciónb también deje sin efecto las suspensiones a las demás jugadoras y personal del cuerpo técnico del sexteto.

Mañana, viernes, el juez superior Anthony Cuevas celebrará una vista urgente en la demanda del equipo de las Sanjuaneras sobre la negativa de la Liga de permitir la sustitución de Hooker.