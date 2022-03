El voleibolista puertorriqueño Gabriel “Gabi” García siempre lo tuvo claro: su norte en el deporte de la malla alta era jugar en el máximo escenario internacional, y eso lo lograría con el uniforme de Estados Unidos.

Por tal razón, la noticia que trascendió esta mañana de que la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) autorizó su cambio de ciudadanía deportiva, de Puerto Rico a Estados Unidos, resultó un escalón importante en sus aspiraciones. Fue una noticia que sacudió el voleibol puertorriqueño, considerando que García es considerado el máximo exponente de este deporte en la isla.

A sus 23 años, ha tenido que escuchar y leer las críticas de quienes lo tildan de hasta “vendepatria”, pero igual reconoce que también ha recibido mucho apoyo. El atleta, quien nació y se desarrolló en la isla, está completamente seguro que su futuro pasa por las principales ligas europeas -como la de Italia, donde juega con el Lube- y con la selección de Estados Unidos y toda su infraestructura.

PUBLICIDAD

La decisión de la FIVB luce ser el último capítulo de esta novela, pues el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, César Trabanco, ya adelantó que no apelarían.

El jueves, García conversó vía telefónica con El Nuevo Día desde Italia sobre su decisión, las razones, y lo que espera en el futuro.

¿Cómo has vivido las pasadas semanas?

-Han sido unas semanas intensas, no tan solo para mi, sino para mi familia. Este proceso impactó grandemente a mi familia, tuvo un ‘backlash’ (reacción adversa) bastante intenso. Eso ha sido lo más grande que he tenido que soportar. Pero estuve tranquilo, estuve siguiendo todos los protocolos, esperando que todo el proceso pasara. Y ahora que ya todo salió, decidí dar algunas palabras por la gente me ha apoyado, la gente ha hablado por mí. Ahora me toca. He estado tranquilo, porque también tengo un trabajo aquí en Italia. Tengo que mantenerme enfocado.

¿Cuál has notado que ha sido la reacción de la fanaticada del voleibol en cuanto a tu decisión?

-Si te soy sincero, he sentido mucho apoyo de gente que yo ni conozco, gente que ha seguido el voleibol y ha seguido mi carrera. Pero todo el mundo tiene una opinión, a todo el mundo le duele este tipo de decisión. Muchos de ellos apoyan mi decisión como ser humano y como atleta. Pero estoy muy, muy feliz. Sí, hay mucha gente que me tiene comentarios negativos, hay gente que tiene opinión inapropiadas sobre mi persona y quien yo soy, pero eso no me identifica. Me identifica las acciones que yo tomo.

PUBLICIDAD

Hay gente que te apoya, pero hay algunos que te critican, te dicen ‘vendepatria’... ¿Qué les respondes a ellos?

-Yo le digo que gracias. ‘Sabes qué, si alguna vez me apoyaste, te doy las gracias por estar ahí, por siempre aplaudir mis logros’. Ahora no puedo juzgar a nadie si no quiero que me juzguen a mi. Esto está en las manos de Dios. Les digo que tengan un buen futuro, le deseo lo mejor a todo el mundo, nunca el mal a nadie. Siempre con cabeza en alto.

Agradezco a cada una de las personas que han estado a mi lado durante mi desarrollo y este proceso. Hoy comienzo una nueva etapa de mi vida pero nunca sin olvidar mis raíces. Posted by Gabi Garcia on Thursday, March 31, 2022

Hablas de que esta decisión la haces por ti, por tu familia… ¿Cómo ayuda esta transferencia a tu futuro como voleibolista y el de tu familia?

-Nos pone en buenas situaciones, tendré la oportunidad de crecer como atleta, he creado mi vida personal en Estados Unidos. Pretendo quedarme allí continuando esa vida personal. He tenido la oportunidad de conocer a mucha gente en cuestión de conexiones, gente muy buena que me puede ofrecer una ayuda única. Me pone en posición de crecer como atleta y eso me lleva a otras oportunidades, como ser parte de unas Olimpiadas. Todo esto me lo tendré que ganar yo, pero me da la opción de ponerme en una mejor situación para poder promover mejor mis triunfos.

¿Cómo, desde tu posición, darás de vuelta al voleibol puertorriqueño? ¿Has pensando en eso?

-Eso todavía lo estoy pensando y discutiendo, pero en realidad pienso que mi historia puede motivar a muchos niños. En estos tiempos se ha visto que mucha gente se ha estado quitando. Y gente que motive a otros a seguir adelante, cumplir sus sueños, hacer lo que ama, en este caso el voleibol... pues puede motivar. Y pues esta situación yo sé que va a ayudar a los atletas actuales a querer un mejor futuro, alzar la voz. Queremos buenos recursos para poder trabajar y tener mejores resultados. De esto se trata. Si uno trabaja en un buen ambiente, puedes tener mejor resultados.

PUBLICIDAD

Hablas de que siempre fue un sueño jugar por Estados Unidos. ¿Por qué era así para ti? ¿Cuándo caíste en cuenta de eso?

-Desde que estaba jugando a niveles de clubes. Yo he jugado los junior nationals todos los años, todos los veranos. He sido parte de tryouts. He visto muchas de las cosas que la organización hace. He visto que son serios, cómo la gente se esfuerza allí, y estoy pensando en eso. Ser el mejor jugador posible.

¿Has podido comunicarte con tus compañeros de equipo de la Selección Nacional de Puerto Rico?

-He hablado con algunos, muchos de ellos son amigos cercanos con los que he jugado en los clubes desde chiquitos. Todavía me falta hablar con muchos de ellos, quiero que escuchen de mi lo que yo pienso y lo que quiero para ellos. También, lo que ellos quieran para ellos mismos. Eso está en proceso. Pero ellos entienden mis opiniones y mi decisión. Como buenos compañeros, entienden mis deseos.

Antes de tomar tu decisión, ¿hablaste con alguien federativo o del staff del equipo sobre tus inquietudes? ¿Buscaste formas para mejorar la situación con el equipo de Puerto Rico?

-No hubo comunicación de ambas partes. Yo sabía que esto ya era lo mejor para mi futuro y lo tenía como un norte. Yo quería, con mucho respeto, dejárselo saber a ellos, este es mi deseo, lo que yo quiero para mi vida. Así se dio. Inició el proceso e hice las llamadas, de forma profesional y cordial siempre. Siempre con mucho respeto.

PUBLICIDAD

¿Quién hizo el primer acercamiento? ¿Estados Unidos o Gabi García?

-Yo di el primer acercamiento a USA Volleyball. Tengo unas buenas relaciones allí adentro por estudiar en Estados Unidos, tener exposición a diferentes coaches, diferentes personas de la administración. Al tener esa buena relación, yo me les acerqué y les di la idea. Ellos me dijeron que me apoyan, quieren lo mejor para mi, quieren que yo triunfe, quieren hacer las cosas bien y que no salga perjudicado haciendo las cosas, como quien dice, a lo loco. Ellos me ayudaron con el proceso de la parte legal sobre si se podía hacer.

¿Hay alguna oferta económica de Estados Unidos para jugar con ellos?

-No ha habido ningún compromiso económico que se ha discutido en el momento. Yo les pregunté qué tipos de recursos tienen, me dijeron que tienen recursos de doctores, de entrenamiento anual, que durante el año completo las facilidades están abiertas para entrenar. Mencionaron doctores, preparación física, vivienda también; ellos ayudan a sus atletas en ese tipo de comodidad. Pero al momento no se ha discutido nada. Solo que yo tengo el sueño de llegar allí, y ellos dijeron “vamos a hacerlo realidad”.

¿Vale la pena estar estos dos años fuera de torneos internacionales para poder jugar con Estados Unidos? Estás en un gran momento de tu carrera (García podría jugar con Estados Unidos desde el 2024 por regla de la FIVB).

-Pienso que sí, vale la pena. Me pierdo el Mundial. Pero al yo tener mi trabajo acá en Italia, trabajo casi todo el año completo. En los veranos, pues tengo un lugar a donde puedo regresar a entrenar con un buen nivel, un buen equipo, tener facilidades para seguir progresando. Estaré dos años fuera pero estaré construyéndome, no estaré dos años tira’o en la playa echando barriga.

PUBLICIDAD

¿Hay algún compromiso de Estados Unidos de que siempre tendrás espacio en la plantilla de la selección?

-Ellos me dijeron que voy a tener la oportunidad de probarme contra los mejores de Estados Unidos. Ellos no tienen dudas y confían en mi talento. Yo voy a ser uno de los mejores. Ellos no solo me lo dicen, si no yo lo creo también. Eso es lo más importante. Voy a trabajar 200 por ciento. No voy a parar en ser parte del programa, voy a hacer todo.

Algunas leyendas del voleibol boricua como Héctor “Picky” Soto y Aury Cruz se han mostrado sorprendidos con tu decisión. ¿Qué les dirías si tuvieras la oportunidad de conversar?

-Yo los entiendo. Y respeto sus opiniones, como atletas y personas. He tenido el honor de hablar con ellos antes de todo esto y son personas que respeto mucho. Entiendo su punto y entiendo por donde vienen, yo sé que ellos entienden la situación y el tiempo que estamos, los diferentes tiempos que estamos viviendo. Yo sé que entienden y respetan mi opinión, aunque sí duele, aunque sí es algo súper serio. Pero, como profesionales, sé que entienden el por qué y para mi eso es importante. No los critico por lo que digan de mi, todo el mundo tiene derecho de opinar y decir los comentarios que quieran. Al final día, lo que te hace feliz es lo más importante. Yo los respeto a ellos, y espero que ellos me sigan respetando a mi como persona y atleta. Seguimos para adelante, esto acaba de empezar.

¿Qué le dirías a la Federación Puertorriqueña de Voleibol que tiene que hacer de ahora en adelante?

-Yo diría que escuchen a sus atletas. Escuchen a sus atletas, porque al final del día son ellos los que se tienen que poner las tenis para jugar, al final del día son ellos los que están poniendo su salud en riesgo para todo, la federación está ahí para darles una buena vida, buenas oportunidades internacionales y poner el nombre del país en alto. Es importante que los atletas sean escuchados.