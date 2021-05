El joven voleibolista boricua Gabriel García, considerado por muchos el mejor prospecto del voleibol de la actualidad y quizás de la historia, disfruta mucho enfrentar retos. La característica que todo buen atleta desarrolla, es una buena noticia para Puerto Rico pues el carolinense está claro que tendrá la responsabilidad de liderar el futuro de la Selección Nacional de Voleibol junto a un grupo de jóvenes que han ascendido junto a él por las selecciones menores o en el voleibol NCAA. Y ese reto es uno del que no rehuirá.

García, quien el sábado firmó su primer contrato como profesional con el reputado multicampeón italiano Lube y que recién completó una condecorada carrera universitaria, ya tiene a muchos preguntándose si el nivel que él ha obtenido lo convierte por méritos en el nuevo líder de la Selección Nacional.

García, si le preguntan, levantó la mano y acepta.

“No he vivido lo suficiente para saber por qué la gente piensa así. Pero no estoy opuesto a eso. Es un honor que la gente de mi país piense así de mí. Y ese es el futuro que quiero trabajar personalmente, no solamente el que la gente está esperando de mí. Una vez la Selección empiece voy a ser parte de ella, no solo cumplir con ellos, sino conmigo mismo y devolverle a la gente la imagen de la Selección”, contestó.

Además, obvió la presión que aplica el cargar una selección.

“Pone un poco de presión, pero estoy tranquilo con todo eso. Si el amor de mi isla es sincero. Ellos van a tener paciencia con mi carrera y gracias a eso podré sobresalir. No todo el mundo sabe del voleibol. Una de mis grandes metas es coger el deporte y ponerlo en el nivel más alto. Que si escuchan de voleibol, no solamente piensen en Picky Soto”, agregó.

La Selección Nacional ocupa el puesto 43 en el ranking de la Federación Internacional de Voleibol. Hace 13 años, en el mejor momento del sexteto en su historia, cuando era liderada por Héctor “Picky” Soto, ocupó el séptimo puesto en el ranking.

No obstante, desde el retiro de Soto y los jugadores de su generación que lo acompañaron, la escuadra ha ido en descenso a nivel mundial aunque se ha mantenido jugando en Campeonatos Mundiales y ganando competencias de la región de Centroamérica y del Caribe, como lo hizo la generación pasada.

Héctor "Picky" Soto fue el principal jugador de un seleccionado boricua que en la década del 2000 llegó a ubicarse como el séptimo del mundo en el ranking de la Federación Internacional de Voleibol.

El acomodador de aquella generación, Ángel Pérez, cree que García es el “mejor talento” que ha tenido el voleibol y que tiene la capacidad para hacer “la diferencia” en la Selección como la hizo Soto.

Pérez, quien fue acomodador en el mismo BYU de García, explicó que ningún jugador boricua ha salido de la NCAA con los galardones del joven opuesto, lo que se convierte en el mejor talento que ha tenido Puerto Rico.

“ Gabriel es el mejor talento en la historia en el deporte, y eso incluye a Picky, Vitito (Rivera), a mi generación y la de antes” ” Ángel Pérez, ex acomodor

“Sin restarle méritos a ningún jugador, Gabriel es el mejor talento en la historia en el deporte, y eso incluye a Picky, Vitito (Rivera), a mi generación y la de antes. Ya de salida de la NCAA tiene un resumé extenso y una capacidad de tener, con salud, una carrera excelente como la de Picky y Vitito. Tiene cosas que jugadores no tenían en ese momento”, describió el acomodador que también logró un alto nivel en Europa.

Mientras, Pérez cree que, a nivel de la Selección, García puede convertirse en “la diferencia” que fue Soto si está acompañado de personal atlético y administrativo como lo estuvo el destacado jugador de Arroyo en su momento.

“Ahora bien, necesita compañía, una banda que toque con él, como nosotros tocábamos para Picky. Para eso hace falta una estructura, un coach a tiempo completo, una administración que ponga a estos muchachos jóvenes a ir a Europa. Si esas cosas se dan, Gabriel puede hacer la diferencia como la hizo Picky”, dijo Pérez.

Pérez explicó que su generación desarrolló una identidad, una que sabía que tenían el control de balón con ’Vitito’ Rivera y José Rivera y los atacantes para batallar como grupo en recepción y ataque (sistema K1), pero que debía depender de Soto cuando jugaba al contraataque (sistema K2).

El gerente general de la Selección, José Luis Estrada, afirmó que García es el jugador candidato a devolver a la Selección el brillo perdido y agregó que tiene alrededor suyo talento de su misma generación para apoyarlo, así como una mayor con expectativa de vida competitiva para un par de ciclos olímpicos más.

Pelegrín Vargas es otro de los baluartes que se vienen desarrollando para ayudar a levantar nuevamente el nivel del voleibol de la Isla. (Suministrada (custom credit))

“Debe ser el jugador que entre y le de nombre a Puerto Rico”, dijo Estrada, un pasado jugador central de la Selección.

Estrada entiende que García puede contar con el opuesto Maurice Torres, quien es de la misma posición de García, pero quien posee más experiencia que el recién egresado de la Universidad Brigham Young.

Además está el acomodador Arturo Iglesias, los esquinas Pelegrín Vargas, hijo y Pedro Molina, el central Jonathan Rodríguez y los líberos Dennis del Valle y Árnel Cabrera, entre otros nombres que mencionó Estrada con experiencia en la Selección. Los primeros cuatro son de la generación de García.

PUBLICIDAD

Con la excepción de Torres, Estrada dijo que esos jugadores han estado entrenando en Puerto Rico bajo la dirección de Jamille Torres, quien es asistente del dirigente Ossie Antonetti. El dirigente nacional está trabajando en España con un proyecto deportivo personal.