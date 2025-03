Joaliz Cancel, la voleibolista que aspira al título de Miss Universe Puerto Rico 2025

“Tengo mucha disciplina. El deporte me ha desarrollado la disciplina y por eso es que he llegado a donde estoy. Entiendo que poniendo la misma dedicación, voy a llegar lejos”.

“Estoy emocionada de ver todo lo que se me va a presentar. Todavía no lo puedo comparar con el voleibol porque no he pasado por la experiencia de pasarela, pero sé que va a ser muy emocionante y muy interesante para mí”, aseguró la jugadora que debutó en la LVSF con las Atenienses.