Juan Carlos Núñez conquista su undécimo título de la LVSF: “¿Qué más puedo pedir?"

“Agradecido, bendecido, por Dios, con las oportunidades que me dan, con las jugadoras que he podido tener durante tantos años. No le puedo pedir más a la vida. O sea, esto ha sido una cadena de mucha gente que ha estado detrás mío, el staff que he tenido en ambos sitios, las instituciones, los recintos universitarios, la liga superior como tal, las mismas jugadoras que he tenido en ambos sitios. Siempre hemos hecho las cosas de buena fe, y respetando siempre el ambiente, el juego y el deporte”, añadió.