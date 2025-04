“Cualquiera puede presentar una demanda y sabemos todos, que a todos nos ha pasado que nos hemos visto involucrados en una controversia en que sabemos que no tienen razón y se radican igualmente para ver qué pueden conseguir”, agregó el abogado de profesión.

“ No puedes decir que la regla está clara y dos párrafos más abajo decir ‘mira, a propósito, tienes que aclarar el reglamento’. ¿Qué es eso? “, cuestionó Marxuach.

“Es contradictorio. Si está claro, está claro. Esa no la puedo comprar. Si me dices que la regla está clara para decidir, no puedes decir que tengo que hacer un reglamento para aclararla”, agregó.