La serie semifinal A de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) entre las pentacampeonas Criollas de Caguas y las Valencianas de Juncos podrá continuar este viernes en la noche luego de que el cuarto encuentro fuera suspendido el jueves por un resultado positivo a COVID-19.

El director de torneo de la LVSF, licenciado Rafael “Picky” Servera, informó que se realizaron pruebas para detectar el virus nuevamente este viernes y los resultados arrojaron negativo. Inicialmente la liga no anunció el jueves en cuál de los dos equipos surgió el resultado positivo, y si se trataba de alguna jugadora o personal de apoyo.

“Me acaban de notificar que salieron las últimas pruebas de Caguas, y todo el mundo negativo también. El positivo fue de alguien del staff de Juncos. Pero el protocolo exige que hay que realizarle pruebas a ambos equipos”, informó Servera a El Nuevo Día.

Juncos tiene ventaja de 2-1 en la serie que definirá el otro finalista que se medirá por el campeoanto a las Sanjuaneras de la Capital, que barrieron 4-0 a las subcampeones Changas de Naranjito en la semifinal B. Luego del cuarto partido esta noche en el Coliseo Rafael Amalbert de Juncos, se jugará corrido el quinto este sábado en la Cancha Roger Mendoza de las Criollas.

PUBLICIDAD

Es la segunda vez que el calendario de la semifinal A es alterado por un caso de COVID-19. La primera vez fue justo antes de iniciar la serie, y también ocurrió en las filas de las Valencianas de Juncos, pero con una jugadora.

Caguas también tuvo un positivo pero en la temporada regular durante el mes de junio. La contagiada fue una jugadora que el equipo declinó identificar. Eventualmente la propia Karina Ocasio publicó en las redes que se había contagiado con el virus.

Pero esta recuperó sin contratiempos e incluso ayudó a las Criollas, a su regreso a cancha, a terminar enrachadas la fase regular y subir desde la tercera a la primera posición.

Por otro lado, la suspensión del jueves complica aun más el panorama para la LVSF en cuanto a su apretado calendario. Se supone que los equipos liberen a las jugadoras que pertenecen a selecciones nacionales, incluyendo la de Puerto Rico, que participarán en el Campeonato de Norceca del 24 de agosto al 1 de septiembre en México. Las jugadoras deben estar disponibles 10 días antes de iniciar el torneo para tener tiempo de entrenamiento con sus respectivos países.

Naranjito, que ya se eliminó contra San Juan en la semifinal B, tiene en sus filas a la mexicana Andrea Rangel, quien ya podrá reportarse a su selección, al igual que las estadounidenses Kalei Mau y Alison Bastianelli, que al parecer, hasta ahora son las únicas jugadoras que estuvieron este año en la LVSF que ha convocado Estados Unidos.

PUBLICIDAD

San Juan, como no volverá a estar activo sino hasta la serie final a partir del 3 de septiembre, no tendría problemas si Estados Unidos decidiera luego convovar a Giovanna Milana. Destinee Hooker ya no está en el programa nacional de las estadounidenses, recordó Servera.

Pero en el caso de Caguas y Juncos, ambos tienen jugadoras de Estados Unidos. Con las Criollas juegan Taylor Sandbothe y Adora Anae, mientras que con las Valencianas están Shelly Stafford y Lindsay Stalzer.

Servera dijo que con las nativas que pertenecen a la Selección Nacional boricua no debe haber problemas, y es algo que se discutirá con la Federación Puertorriqueña de Voleibol y su presidente, Dr. César Trabanco. San Juan, Caguas y Juncos tienen candidatas a integrar la Selección.

Ya con la primera suspensión de la semifinal A, la LVSF enfrentaba el dilema que si la serie se extendía al máximo, pasaría de la fecha reglamentaria del 14 de agosto para liberar a las jugadoras. Servera aclaró que la disposición de Norceca, como tal, lo que exige es que esas jugadoras deberían estar disponibles. Pero solo tienen que ser liberadas cuando su país las convoque a partir de la fecha estipulada del 14 de agosto.

Tras la segunda suspensión el jueves, la serie solo finalizaría el sábado en caso de que las Valencianas ganen los siguientes dos partidos. De lo contrario, serán necesarios partidos el lunes 16 y martes, 17 de agosto, precisó Servera.

“No puedo dejar el itinerario igual porque no pueden haber tres juegos corridos”, advirtió el director de torneo.