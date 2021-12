La Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) acordó con los apoderados de los Caribes de San Sebastián y de los Changos de Naranjito, esperar hasta después del 6 de enero para reanudar la serie final en busca del campeón de la temporada 2021.

Así lo informó a El Nuevo Día el director de torneo de la LVSM, Jaime Vázquez, quien también difundió un comunicado de prensa con la decisión este martes.

La final se vio interrumpida con los Caribes en ventaja de 3-2, a ley de un triunfo para proclamarse monarcas, luego de que surgiera un brote de COVID-19 en las filas de ambos equipos. Así las cosas, el sexto partido, que debía celebrarse el pasado sábado, 18 de diciembre, se pospuso indefinidamente cuando se supo de los múltiples contagios entre jugadores y personal de apoyo de ambos sextetos, incluyendo personal técnico.

“Se continuará la serie final luego del Día de Reyes. Anoche (lunes) tuvimos la reunión telefónicamente, y entonces decidimos que nos reuniremos luego del Día de Reyes para escoger la fecha en que continuará la serie final”, explicó Vázquez.

PUBLICIDAD

El director de torneo reveló que lejos de estar controlada la situación, todavía la liga continúa recibiendo resultados de nuevos positivos al COVID-19, y al momento el total se eleva a 17 entre los Caribes y los Changos, 10 de ellos jugadores.

“Continuamos recibiendo resultados positivos de ambos equipos. Entre la tarde y la noche de ayer recibí otro positivo de un jugador adicional de San Sebastián y uno del cuerpo técnico de Naranjito. Y esta mañana recibí otro de Naranjito”, informó Vázquez.

“La idea es que ya para esa fecha (el 6 de enero) esos jugadores y técnicos estén recuperados y tengamos el ‘clearance’ (visto bueno) de (Departamento de) Salud en cuanto a los 10 días que hay que darle de cuarentena a cada positivo. Y tal vez tengan la posibilidad de, una vez recuperados, poder practicar y finalmente se escoja la fecha del sexto juego, y de ser necesario, el séptimo”.

Vázquez especificó que de los 17 contagiados, nueve son de Naranjito.

Al preguntársele por el desglose de los contagios entre voleibolistas, Vázquez especificó que siete son de los Changos y tres de los Caribes.

“Actualmente, ambos equipos estamos imposibilitados de brindarle el espectáculo que todos se merecen. Es momento de priorizar nuestra salud y la de nuestros familiares, al igual que la de ustedes, nuestros fieles seguidores. Es nuestro mayor deseo culminar esta serie en la cancha, como todos nos merecemos y así lo haremos”, lee parte del comunicado firmado por los apoderados Alexis Aponte (Naranjito) y Angelo Ferrante (San Sebastián), así como por el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, Dr. César Trabanco.

PUBLICIDAD

Resignado el dirigente de los Changos

Por otro lado, el dirigente de los Changos, Jamille Torres, se escuchó resignado ante la situación, y lamentó que el brote y la interrupción de la final surgiera no solo cuando ambos equipos estaban en su mejor forma de la temporada, sino cuando su sexteto parecía tener el momentum de la serie, a su entender.

“El viernes (17 de diciembre) cuando recibimos en la práctica el (anuncio del) primer positivo, fue como un baño de agua fría por encima, porque entendíamos que sacar ese juego el miércoles en Manatí nos dio un poquito el momentum”, dijo Torres, quien informó que luego del primer contagio, recibieron al día siguiente tres resultados positivos más, y desde entonces casi a diario surge otro caso.

En ese sentido dijo que hasta que no reciban el visto bueno de la liga, que a su vez debe esperar la recomendación del Departamento de Salud, no podrán practicar para mantener en condición de juego a los integrantes de su plantilla.

“Estamos en total disposición de jugar la serie cuando todo el mundo esté saludable. La realidad es que no queremos jugar hasta que ellos (Caribes de San Sebastián) no tengan todo el personal completo, y nosotros no tengamos nuestro personal completo. Queremos jugar con los dos equipos completos porque es lo más saludable para todo el mundo”, agregó el piloto naranjiteño refiriéndose a la calidad del espectáculo.

Torres, antes de conocer sobre el anuncio de la liga de esperar hasta después del 6 de enero, anticipaba que lo mejor era jugar después que pasen todos los feriados de la Navidad.

PUBLICIDAD

“Lo más saludable es que se juegue después del 7 de enero pues ahí tendríamos los 10 días de recuperación por el COVID, más una semana más para entrenar”.

Al momento ninguno de los contagiados de los Changos presenta un cuadro como para preocuparse. Sí dijo que el primer positivo tuvo mucha fiebre y escalofríos la noche del lunes, y que los demás solo síntomas leves como tos y congestión nasal, “pero nada de cuidado”.

De momento no ha sido posible contactar al dirigente de los Caribes, Ramón “Monchito” Hernández.