La Universidad de Purdue retira la camiseta de Héctor “Picky” Soto

El miembro del Salón de Fama de Purdue y de Puerto Rico, Mejor Anotador del Mundial 2016, y quien llevó su juego a las ligas de Italia, Rusia y Japón, entre otras, dijo que este nuevo homenaje le emociona porque no lo esperaba.

“La mayoría de los reconocimientos, de cierta manera, los esperaba. Tenía una espina de que los podía recibir, pero que me retiren el número no era algo que tenía en la mente. Tiene un valor diferente a los demás reconocimientos”, dijo Soto a El Nuevo Día.

Soto fue, también, reconocido por la Salón de la Fama del Volleyball Internacional con el premio Mayoral Award of Excellence en 2023.

Con Soto, Purdue Fort Wayne ganó un campeonato de conferencia en 1999. Ese mismo año llegó al Final Four de la NCAA .

“Sé (que los puertorriqueños) significan mucho para el programa porque estuvieron todos esos jugadores antes de mí. Fue un grupo que ayudó a la Universidad a subir el nivel del programa, yendo a dos Final Four entre 1991-94. Cuando llego, ya había historias de puertorriqueños y tuve la oportunidad de seguir ese legado”, sostuvo Soto agradecido de sus entonces coach, Arnie Ball.

“Camila también usa el número 13 en su universidad porque el número 12 no estaba disponible. Y me dijo ‘Papá, igual que tú’. Mauricio no dice mucho, pero sé que se lo disfruta, que lo ve como metas a seguir en béisbol, que es lo que juega ahora”, explicó. “Me dice mi esposa cuando bajé las gradas de la cancha para la ceremonia las caras de Camila y Mauricio valían un mundo”.