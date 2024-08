La voleibolista puertorriqueña Pilar Victoriá fallece sorpresivamente en Turquía

Y El Nuevo Día pudo confirmar con el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) , Dr. César Trabanco, que la joven atleta fue encontrada muerta en su apartamento. No hay detalles de lo que pudo haber ocasionado la muerte de la voleibolista.

Victoriá es miembro del Equipo Nacional y una de las principales jugadoras del país. Militaba como refuerzo en la liga de Turquía con el club Belediyespor, pero la temporada 2024 aún no ha arrancado y está en su fase de entrenamiento explicó Trabanco.

“La Federación no había hecho ninguna expresión en su página hasta este momento por petición de su señor padre, pero ya que me han enviado varios comunicados de redes sociales y hasta de Turquía, tenemos que confirmarlo con mucho dolor en el alma. Fui la persona que recibió la llamada con la triste noticia a tempranas horas de la mañana, y me tocó la fuerte decisión de notificárselo a sus padres”, dijo con voz apesadumbrada Trabanco a El Nuevo Día.