Las Pinkin de Corozal vinieron de atrás el jueves y derrotaron en cuatro sets a las Cangrejeras de Santurce, para proclamarse campeonas por segundo año consecutivo de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Con el bicampeonato, Corozal conquistó, también, su decimonoveno título en la competición, en el quinto partido de la serie, llevado a cabo en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

Los parciales del triunfo fueron 20-25, 25-14, 25-20 y 25-22. La colocadora Tori Dilfer fue seleccionada Jugadora Más Valiosa.

“Lo que pasa por mi cabeza es gratitud y agradecimiento. La oportunidad de estar aquí...”, explicaba el dirigente de Corozal, Ángel Pérez, al tiempo que la central Ronika Stone interrumpía para darle un abrazo entre lágrimas.

“Nadie daba nada para estar aquí. Así que mucho crédito a este grupo de jóvenes que trabajaron duro para alcanzar la meta. Con muchos obstáculos en el camino, aquí estamos hoy”, agregó.

En el primer set, las Cangrejeras dominaron a las Pinkin, no sin antes pasar un susto luego de un rally de cuatro puntos de las visitantes, que puso el marcador 23-18.

No obstante, la defensa de Santurce aguantó 10 tantos combinados de la opuesto Brittany Abercrombie y la ‘MVP’ de la serie regular, Paola Santiago, para ganar 25-20.

En el segundo periodo, Corozal cayó en ritmo. Se fue rápidamente arriba 16-12 provocando un tiempo técnico de las Cangrejeras.

Acto seguido, Corozal superó 9-2 en ese lapso al sexteto santurcino, para cerrar el periodo 25-14.

En tanto, en el tercer parcial, las locales volvieron a dar señales de vida, adelantándose 13-6. Pero un rally de tres puntos de Corozal, hizo que el entrenador Jamille Torres pidiera ‘time-out’.

De poco sirvió, pues el feroz ataque de las visitantes continuaría empatando el set, 13-13.

Un remate de Abercrombie le dio la ventaja, 16-15.

El set siguió parejo hasta que el bloqueo de las Pinkin, liderado por Adriana Rodríguez y Ronika Stone, sentenció el parcial 25-20 a favor de las visitantes.

Finalmente, en el cuarto periodo, cuando Santurce se encaminaba a provocar un quinto parcial con ventaja de 19-17, Corozal volvió a venir de atrás para sentenciar el choque.

“No me arrepiento de la confección del equipo. Mala suerte. A no todo el mundo se le lesionan sus dos medios, pero no tengo ningún tipo de excusa. Corozal jugó muy bien, las felicito. Son campeonas. Ya tendremos otro turno al bate. Mi equipo salió a competir y estoy orgulloso de ellas. Espero poder tener otra oportunidad”, destacó Torres a El Nuevo Día.