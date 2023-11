La segunda mitad de la temporada 2023-2024 de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) tuvo un valor añadido del que gozó por última ocasión en el 2016.

Aquella campaña había sido la última vez en que los sextetos pudieron traer refuerzos.

La implementación nuevamente de la regla de los importados en la actual temporada se debió al saldo de una deuda, que desde 2011 la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) mantenía con la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca).

“Los refuerzos son una ventaja para nuestra liga, ya que ayudan a que el nivel de nuestros jugadores suba. Mucha gente piensa que le quita participación a jugadores de aquí, yo entiendo que no. Al revés, si tú le pones un refuerzo a cada equipo, es un jugador que se queda fuera, que podría hacer (integrar a) otra franquicia”, dijo el dirigente de los Changos de Naranjito, Jamille Torres, cuyo equipo concluyó en la primera posición el torneo regular, y acaba de ganar el primer juego de su serie semifinal el miércoles, tras concluir segundo en el ‘todos contra todos’ de la fase de cuartos de final.

PUBLICIDAD

De acuerdo a un comunicado de la FPV, el dinero que se le debía a los jugadores Leonardo Leyva, Scott Touzinsky, Cory Riecks, Harry Rosario y Vitito Rivera fue pagado por la LVSM luego de una negociación realizada por un comité de apoderados.

Los Changos, quienes disputan su semifinal frente a los Cafeteros de Yauco, contrataron, para este año, los servicios del cubano Félix Chapman.

“Yo creo que es una motivación para los jóvenes que no tienen la oportunidad de ver un talento diferente. No solamente me pueden ver a mí, sino a todos los refuerzos porque en Puerto Rico hay talento, pero el talento internacional hay que darle un buen reconocimiento”, expresó, a su vez, Chapman, de 6′7″ de estatura, a El Nuevo Día.

El central posee experiencia con la selección de Cuba en el Mundial de 2014, Copa de Campeones de Norceca y la Liga Mundial de 2015.

Para el 2016, Chapman estudió y jugó en lo que fue la Universidad del Turabo, ahora conocida como Universidad Ana G. Méndez.

“Félix Chapman prácticamente no es como un refuerzo ya que estuvo en Puerto Rico, estudió aquí y vivió en Naranjito. Para nosotros, añadirlo al grupo fue como añadir a un naranjiteño más por su gran personalidad. Es un tipo sumamente humilde, que hizo que la adaptación al equipo fuera bien fácil”, describió Torres, quien fue reconocido como el Dirigente del Año esta campaña.

El central también fue estudiante-atelta en Grand View University, de Iowa. Igualmente, militó recientemente con los Ramblers de Las Vegas en la Asociación Nacional de Voleibol de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El refuerzo cubano Félix Chapman. (Suministrada)

“Me siento espectacular, sinceramente pasó lo que esperaba, un calentón sabroso en el sentido ambiental, de los fanáticos y en verdad, lo mejor fue el recibimiento de los compañeros de equipo. Jugar aquí en Puerto Rico es diferente no solo para mí, sino para todos los refuerzos”, dijo Chapman luego del primer triunfo de los Changos en la serie semifinal, en tres parciales el miércoles ante Yauco.

Reconociendo que no había oportunidad para que los sextetos de la liga local recibieran importados, Chapman anhelaba jugar en la isla debido a que asegura conocer el nivel de los jugadores y la calidad de la afición de los máximos campeones, con 24 cetros, en el voleibol boricua.

“Lo estaba buscando hace tiempo, pero yo soy paciente, no se dio cuando se podía dar y cuando se dio ya estaba aquí y tome (el chance) enseguida”.

“Esta en mi primera temporada oficial en Puerto rico y mi primera temporada oficial con los Changos”, agregó el jugador, de 27 años, en el tabloncillo de la ‘alquilada’ casa de los Changos, el coliseo Mario Quijote Morales, de Guaynabo, por lo que resta de campaña.

Posible cambio en las reglas

A diferencia de antiguas temporadas, los importados se agregaron cuando esta campaña cursaba ya su séptima semana.

Aunque los conjuntos hicieron sus ajustes, para el piloto de los Cafeteros, Abel Franceschini, la decisión no fue la prudente.

“Los refuerzos ayudan bastante a que la liga suba de nivel. Nosotros no estábamos de acuerdo del todo en cuestión de que se presentó a última hora, acabándose la temporada (regular). Pero sí estamos de acuerdo con que lo hubiesen añadido para la próxima temporada”.

PUBLICIDAD

Los Cafeteros, por su parte, cuentan con el talento del hawaiano, Joe Kauliakamoa Jr.

“El importado que tenemos es un colocador, que es poco usual, pero nos da presencia en la malla, buen servicio y tiene presencia internacional, que ayuda bastante a lo que estamos buscando”, añadió sobre el importado.

Naranjito se apuntó el primer triunfo de la semifinal. (Nahira Montcourt)

Kauliakamoa militó con equipos de Bratislava e Italia, posterior a estudiar en Brigham Young University, en Utah.

Al momento, la liga solo permite la adquisición de un no nativo en una plantilla de 15 jugadores. Para Torres, esa regla podría modificarse.

“Yo creo que dos no estaría mal. Tres ya es demasiado porque tenemos talento en la liga, que queremos que se desarrolle. Tampoco queremos engavetarlos. Dos está bien, tres sería demasiado”.

En cambio, Franceschini estaría de acuerdo con poder adquirir dos importados, pero apuesta a que la mejor opción es uno.

“Lo dejaría con un solo refuerzo para no quitarle taller a los del patio”.

Para la postemporada, los refuerzos podrían ser reemplazados únicamente por motivo de lesión, la cual deberá ser certificada por un médico escogido por la FPV.

“Es importante que tengamos refuerzo porque le da relevancia a la liga y hace que la fanaticada nos siga un poquito más”, aseveró el estratega de los Changos.

En la otra semifinal, los Caribes derrotaron el miércoles en cuatro parciales a los Mets de Guaynabo en el primer encuentro, de una serie al mejor de siete juegos.

Ambas series disputarán su segundo desafío este viernes, desde las 8:00 p.m.

San Sebastián visitará a Guaynabo, mientras Naranjito irá hasta Yauco.