Los Cafeteros de Yauco se colocaron a un punto de la cuarta posición al conseguir esta noche una victoria en tres parciales ante los Caribes de San Sebastián en el coliseo Luis Aymat Cardona de Pepino.

Yauco sumó tres puntos y ahora marcha con 18 (7-6), un punto menos que los Plataneros de Corozal (19), quienes ocupan el cuarto y último espacio para los playoffs. San Sebastián sigue en el sexto puesto con nueve puntos (2-8).

El sexteto cafetero sabía la importancia de este triunfo y lo lograron por la vía rápida con marcadores de 25-22, 25-21 y 25-20.

“Estábamos buscando esta victoria desde hace días, un 3-0 para irnos tempranito”, expresó el jugador de Yauco, Jovany Torres. “El grupo completo me ha dado la confianza y eso es lo importante. Cada jugador que entra, con la confianza que nos están dando, todo se hace con amor, con pasión, con corazón, que es lo que vale”, agregó.

PUBLICIDAD

Torres hizo ocho puntos, cinco en bloqueos de los 11 que logró Yauco en el partido.

“Somos un equipo que no contamos con varios jugadores, que estamos cortos en todas las posiciones. Nos hemos mantenido cuidándonos y en mi caso, estoy adentro por lo que he hecho y porque nuestro jugador Erick Ramos está resentido; y me toca a mí hacer el trabajo”, sentenció Torres.

Eddie Rivera y Sebastián Negrón consiguieron 18 puntos cada uno para ayudar a la causa cafetera. Rivera aportó tres servicios directos y Negrón logró dos bloqueos y cuatro aces. Mientras que, Carlos Negrón aportó ocho puntos más.

Por San Sebastián, Pablo Guzmán hizo 11 puntos.