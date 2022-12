Los Mets de Guaynabo consiguieron el martes una rápida victoria en tres parciales ante los Plataneros de Corozal en el Coliseo Mario “Quijote” Morales para tomar ventaja 2-1 en la serie semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Los marcadores del triunfo para Guaynabo fueron 25-19, 25-17 y 25-21.

“Teníamos que salir duro porque Corozal no es un mal equipo; tienen excelentes jugadores y en el juego pasado lo demostraron. Ellos fueron mejores que nosotros, por eso en este juego teníamos que salir a darlo todo y eso fue lo que hicimos”, expresó el jugador de los Mets, Inovel Romero. “(Hoy) salimos más enfocados, hacer lo que teníamos que hacer, no nos confiamos, no subestimamos al contrario y ahí está el resultado”, añadió.

“Me enfoqué en lo que trabajé en el entrenamiento, vi los vídeos y vi lo que me estaban bloqueando y fui a atacar esa zona”, explicó el atacante cubano sobre los ajustes tras la derrota del pasado sábado en Corozal.

“Yo estaba jugando bien y él (Jorge Mencía) estaba más libre y salió con confianza. También trabajamos ayer los tiros, trabajamos todo, y salimos confiando en nosotros mismos. Así lo ayudamos más a él (Mencía) porque él ha venido cargando el equipo con los demás muchachos toda la temporada”, destacó sobre su compañero de equipo, Jorge Mencía.

Esta semifinal continuará con el cuarto juego el jueves en Corozal.

“Tenemos que salir duro. Ya nos ganaron un juego en su casa, y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer: no darle ningún tipo de break, ni pensar que ellos nos van a regalar el juego porque ellos (Plataneros) son un excelente equipo y van a salir a jugar porque también lo quieren”, sentenció Romero.

Las semifinales de la LVSM continúan el miércoles cuando los Cafeteros de Yauco visiten a los campeones defensores Changos para el tercer juego de la semifinal A en la Cancha Gelito Ortega.