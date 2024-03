“Me siento triste y frustrado”: Juan Carlos Núñez no esconde su decepción tras la temprana eliminación de las Criollas de Caguas

El técnico explicó que las inconsistencias a las que se refiere se debieron a que las jugadoras traían mucha energía y disciplina a las prácticas, pero no lograban llevar eso a los juegos. Núñez entiende que ser parte de una franquicia como la de Caguas, que tiene 14 campeonatos e igual número de subcampeonatos, dos three - peat y un hexacampeonato, pudo haber sido una carga pesada para un grupo joven.

“Yo siempre he sido un competidor. Yo he sido bendecido en mi trayectoria. Ahora me tocó la parte baja, pero eso es parte del proceso. No estoy contento. Me siento triste y frustrado de que nunca logré de que el equipo tuviera el mejor funcionamiento”, apuntó.