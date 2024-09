Una inesperada llamada y desesperante carrera contra el tiempo: así fue como César Trabanco le informó a los padres de Pilar Victoriá sobre su repentina muerte

Caguas - Hace una semana, el ambiente dentro del Coliseo Roger Mendoza, de Caguas, era de fiesta, tras el campeonato obtenido por los Criollos de Caguas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Este domingo, sin embargo, fue justo lo contrario.

La comunidad del voleibol puertorriqueño se reunió para despedirse de la jugadora boricua Pilar Marie Victoriá López, quien falleciera el pasado 29 de agosto en Turquía por causas naturales, durante los actos fúnebres llevados a cabo en el Coliseo Roger Mendoza, de Caguas.

Allí, estuvo presente el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (PPV), César Trabanco, quien tuvo la difícil tarea de comunicarle a los padres sobre la inesperada y repentina muerte de la jugadora.

“Yo no iba a contestar el teléfono ese día porque pensaba que me estaban llamando para un problema de ‘transfer’ (carta de transferencia de algún jugador). Pero era su agente, Stefano Bartocci, a las 7:09 a.m. de Puerto Rico, y/o 12 o 1 de la tarde en Italia. A la segunda llamada, decidí coger el teléfono”, comenzó explicando Trabanco, quien es presidente del ente federativo desde 2016.

“Cuando respondo, Bartocci me dice: ‘presi’, ¿estás bien? ¿Estás sentado?”.

“Entonces, le respondo que sí. Me agrega que tenía una noticia catastrófica para revelarme...”.

Acto seguido, luego de informarle de la sorpresiva muerte de Victoriá López, Bartocci añade que tenían 15 o 20 minutos para avisarle a los padres de la jugadora (del deceso) antes de que saliera en la prensa turca.

“Lo pensé mucho y me dio problemas en mi hogar porque mi esposa, hasta el día de hoy, me asegura que yo tenía que venir a Caguas a decirle a los padres (de Victoriá) en persona. Mis hijos entendieron lo que yo hice. Saben cómo van las redes sociales en la actualidad. Cuando acabé de hablar con sus padres, ya a los minutos la noticia estaba en todas partes”, destacó el galeno ponceño.

“Si hubiese salido de Ponce en dirección a Caguas, ya en Juana Díaz se iba a hacer pública la noticia. No me arrepiento de haberlo hecho de esa manera. Quería estar seguro que no se enteraran por personas ajenas”, expresó.

Trabanco, quien informó en el velorio en Caguas que el dorsal número 21 que tanto caracterizó a Victoriá sería retirado de las selecciones nacionales boricuas, abundó en cómo fue el proceso de decirle a los padres de la voleibolista la triste noticia.

“Ellos no lo creían, como yo tampoco. Yo fui al grano. Por mi profesión (endocrinólogo), esa noticia la he dado muchas veces... Pero muy pocas veces a un padre de la pérdida de un hijo. Siempre es al revés. Primero hablé con el papá (de Victoriá), que le envié un mensaje, y me contestó enseguida. Luego su mamá. Ya ahí he estado en coordinación con ellos a nivel personal, profesional y con el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur). Ha habido un apoyo bien grande y una comunidad que se ha unido a este dolor”, prosiguió Trabanco.

