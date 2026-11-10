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Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Puerto Rico business leaders analyze new rules of competitiveness amidst advancing artificial intelligence

The Official Spanish Chamber of Commerce in Puerto Rico and Citi brought together executives from various industries to examine how AI, digital infrastructure, and global shifts are transforming corporate strategic decision-making

November 10, 2026 - 11:10 PM

We are part ofThe Trust Project
Pablo Cuarón, Mastercard's Country Manager in Puerto Rico (center), stated that client privacy and data protection are non-negotiable when deploying artificial intelligence (AI) solutions in business operations. Meanwhile, Adriana Ramírez, President & COO of Abarca Health (left), and Graham Castillo, President of the economic consulting firm Estudios Técnicos (right), highlighted that the effectiveness of AI depends heavily on corporate governance, ensuring humans retain the final word. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Laura Rentas-Giusti
By Laura Rentas-Giusti
Business Section Contributorlaura.rentas@gfrmedia.com

Business transformation now hinges on an organization’s ability to anticipate change, adapt its business models, and make strategic decisions within an increasingly complex international landscape. This was the core premise of “The Enterprise of the Future” executive forum held at the Sheraton Puerto Rico Convention District Hotel and hosted by the Official Spanish Chamber of Commerce in Puerto Rico in partnership with Citi.

Tags
Puerto Rico Business InsightsInteligencia artificialEstudios Técnicos
ABOUT THE AUTHOR
Laura Rentas-Giusti
Laura Rentas-Giusti Arrow Icon
Laura Rentas-Giusti is a journalist and communications professional with more than 20 years of experience in business reporting, strategic communications, public relations, and corporate affairs. She began her career as a...
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