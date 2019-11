Resulta importante resaltar que “A Beautiful Day in the Neighborhood”, la producción de Sony Pictures que estrena este jueves en Puerto Rico, no es una biografía de Fred Rogers. Aquellos que estén interesados en un perfil sobre todos los detalles de la vida del hombre que fue conocido por generaciones de niños como Mr. Rogers deben darle un vistazo al documental “Won’t You Be My Neighbor?”.