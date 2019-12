Billy Dee Williams, actor especialmente recordado por su papel de Lando Calrissian en Star Wars, compartió en una entrevista que se identifica con ambos géneros y no siente ningún temor de expresarlo públicamente.

A sus 82 años, prácticamente retirado de la actuación Dee Williams regresó a la pantalla grande para participar en la más reciente entrega de la saga Star Wars, titulada Star Wars: Episode IX - Rise of Skywalker. A raíz de este trabajo es que volvió a ofrecer entrevistas a los medios de comunicación.

"Nunca intenté ser otra cosa que yo mismo. Me considero un personaje relativamente colorido que no se toma a sí mismo demasiado en serio, y ves que digo él mismo y ella misma, porque también me veo a mí mismo tanto femenino como masculino. Soy una persona muy suave. No tengo miedo de mostrar ese lado de mí mismo", dijo a la revista Esquire.

Anteriormente, el actor fue parte de los filmes Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) y Episode VI - Return of the Jedi (1983).

Casualmente, el personaje de Lando Calrissian se considera pansexual. Es decir; puede sentir atracción tanto hacia mujeres como a hombres.

Recientemente, Dee Williams estuvo de visita en Puerto Rico para participar de "Star Force: The Fan Fest". Celebrado el 16 y 17 de noviembre, este evento ofreció diferentes atracciones para los fanáticos de la ciencia ficción y las películas de Star Wars.

En una entrevista previa a su llegada a la isla, el actor comentó a El Nuevo Día que decidió volver a trabajar en una película de la saga por el gran significado que tiene para los fanáticos y para él mismo, pues guarda gratos recuerdos de su participación en la década de los años 80.