Los Ángeles — A continuación presentamos reacciones a la muerte de Peter Mayhew, que interpretó a Chewbacca en cinco películas de “Star Wars” y se convirtió en un ídolo de los admiradores de la serie.

Harrison Ford, protagonizó cuatro películas de “Star Wars” junto a Mayhew

“Peter Mayhew fue un hombre amable y bondadoso, poseía gran dignidad y carácter noble. Trasladó estos aspectos de su personalidad, además de su ingenio y gracia, a Chewbacca. Fuimos compañeros en la cinematografía y amigos en la vida por más de 30 años y yo lo quería. Invirtió su alma en el personaje y llevó gran alegría a la audiencia de Star Wars”.

Mark Hamill, fue estelar en la trilogía original de “Star Wars”, en las que actuó Mayhew

“Él era el más apacible de los gigantes con un corazón incluso más grande, que nunca dejó de hacerme sonreír, y un amigo leal al que quise profundamente - Agradezco los recuerdos que compartimos y soy mejor persona sólo por haberlo conocido”.

George Lucas, creador de “Star Wars”

"Peter fue un hombre maravilloso. Era lo más cercano que cualquier ser humano podía asemejarse a un Wookiee: un gran corazón, naturaleza bondadosa. Y aprendí siempre a dejarlo ganar. Era un buen amigo y estoy triste por su fallecimiento”.

Joonas Suotamo, se quedó con el papel de Chewbacca después de ser su doble en “Star Wars: The Force Awakens”

“Estudiar al personaje que ayudó a crear fue siempre una tarea enorme, pero fue más sencilla bajo su dirección y amabilidad cuando tratamos de dar vida a Chewbacca para una nueva generación. Fue absolutamente un caballero único y una leyenda inigualable, y lo extrañaré”.

Rian Johnson, dirigió "Star Wars: The Last Jedi"