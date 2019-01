El reconocido actor de Hollywood Adam Sandler agradeció a los puertorriqueños y a la isla por las vacaciones inolvidables que pasó en suelo boricua.

El protagonista de “Big Daddy” expresó su agradecimiento y la amabilidad que sintió él y su familia al visitar la isla para vacacionar durante estas navidades, según compartió en su cuenta de Twitter.

“Gracias Puerto Rico por ser tan amable conmigo y con mi familia durante nuestras vacaciones. ¡Pasamos un tiempo increíble en todos los lugares a los que fuimos y nos encantó conocer a tanta gente cálida y amable!”, sostuvo el actor que previamente había conocido los encantos de nuestra isla durante el rodaje de la película “The Do Over” en el 2015.

Thank you Puerto Rico for being so nice to me and my family during our vacation. We had an incredible time everywhere we went and loved getting to meet so many warm and kind people!