Luego de que "Roma" recibiera 10 nominaciones a los Premios Oscar, entre ellas a Mejor Director y Mejor Película, el director mexicano Alfonso Cuarón dijo sentirse muy contento y orgulloso de su equipo de trabajo porque su filme está rompiendo precedentes de muchas formas.

Esa felicidad no es para menos, ya que entre las otras categorías donde aparece "Roma", se encuentra Yalitza Aparicio, una actriz de origen indígena, quien está nominada a Mejor Actriz Protagónica. Por su parte, Marina de Tavira, también parte del elenco, está nominada como Mejor Actriz de Reparto. Y el mismo Cuarón es candidato a una estatuilla como Mejor Director.

"Roma" también se encuentra en la lista de los nominados al Oscar como Mejor Película y Mejor Película en Lengua Extranjera.

"Estoy muy contento que son reconocidas Yalitza y Marina”, expresó el director en entrevista con el programa "Al Aire", que conduce la periodista Paola Rojas para la cadena mexicana Televisa.

"Si Roma tiene una conecte adicional con la gente es por Marina y es por Yalitza. Roma sin ella es nada. Tienen toda mi admiración y gratitud", comentó el cineasta.

Indicó que "Roma" está marcando precedentes ya que es la primera cinta mexicana en recibir la nominación de Mejor Película, y también es la primera vez que una indígena como Yalitza es tomada en cuenta en las candidaturas.

"Lo más importante de todo esto es que es una película que sí es en español, pero también en mixteco (dialecto) , y lo más importante aún es una trabajadora doméstica de origen indígena”, resaltó.

"La película está rompiendo precedentes de muchas formas. Nunca ha habido una película mexicana con todas esas nominaciones. Nunca ha habido una película mexicana nominada a Mejor Película. En la historia del cine mundial, sólo ha habido 8 películas extranjeras nominadas a Mejor Película. Únicamente 'El tigre y el dragón' tiene las mismas nominaciones como 'Roma'", dijo Cuarón en entrevista con el periódico El Universal.

"Todo eso me da muchísimo gusto, pero todavía me da más gusto, el hecho de que es la primera nominación a una mujer de origen indígena, como es el caso de Yalitza. Y esa presencia, es la que más gusto me da", aseguró el director mexicano.

La mañana de este martes se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Oscar. "Roma" compite también en la categoría de Mejor Guion original, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición, Mejor Diseño de producción y Mejor Fotografía.

Cuarón precisó que su película está rompiendo los muros no solo del idioma sino también de la sociedad y de las ideologías.

Para Marina de Tavira fue toda una sorpresa que haya sido nominada como Mejor Actriz de Reparto.

"No me lo esperaba, grité de emoción. Corrí a despertar a mi hijo para darle la noticia", expresó la actriz en el programa "Despierta con Loret" de la cadena Televisa.

Indicó que ella estaba viendo la transmisión porque esperaba las nominaciones de Yalitza y Cuarón, pero que nunca le pasó por la mente que ella fuera candidata.

Por su parte, Yalitiza gritó de emoción cuando escuchó su nombre.

"Sumamente feliz", posteó en su cuenta de Instagram junto a un vídeo donde se escucha su grito de emoción.

Esa felicidad del equipo de "Roma" es compartida por sus compatriotas, los actores Diego Luna y Gael García, pero también por el director mexicano Guillermo del Toro, quien ganó el Óscar 2018 por su película "“The Shape of Water”.



"¡No te puedo creer! No puedo de la emoción. Qué maravilla @ROMACuaron con diez nominaciones, @YalitzaAparicio. En especial nuestro amigo @alfonsocuaron Te quiero mucho", escribió García en su cuenta de Twitter.

¡No te pueo creer!!! No puedo de la emoción. Qué maravilla @ROMACuaron con diez nominaciones, @YalitzaAparicio chingona entre chingonas, Eugenio Caballero, Tiburón, Anna, Luis Rosales, Edgarsinho, chidos, genios todos. En especial nuestro xarnal @alfonsocuaron Te quiero mucho. — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) 22 de enero de 2019

"Ojalá gane @ROMACuaron todas las categorías en las que está nominada, en especial la de 'Mejor película' Porque si gana esa, uff, listo, cerramos la fiesta y la volvemos abrir diez. Ya es maravilloso que esta película, hablada en español y mixteco, se vea en todas partes. ¡Ay!" posteó Gael, quien trabajó con Cuarón en la película "Y tu mamá también" (2001).

Diego Luna, otro de los mexicanos que ha escalado en Hollywood, estas nominaciones son más que merecidas.

"Felicidades querido @alfonsocuaron por tanto y tan merecido reconocimiento para la poderosa @ROMACuaron", posteó el mexicano.

¡10 nominaciones! Que maravilla encontrarse con esta noticia. Felicidades querido @alfonsocuaron por tanto y tan merecido reconocimiento para la poderosa @ROMACuaron !!! — diego luna (@diegoluna_) 22 de enero de 2019

Y Del Toro tampoco calló: "Viva Alfonso", posteó en su cuenta de Twitter.

La 91 edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 24 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California.