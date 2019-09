Una comedia romántica, producida localmente, llevará a la presentadora de televisión Angelique “Burbu” Burgos y al cantante Obie Bermúdez a lograr su primer protagónico para el cine bajo el título “Al revés”.

El filme de las casas productoras BDPR y Somos Films se encuentra en la última etapa del rodaje con una expectativa de estreno para febrero de 2020.

Escrita por Jesús M. Rivera (“La vida del filósofo”, “Marcelo”) y Maritere Vélez, esta nueva apuesta fílmica parte del abandono físico y emocional que sufren algunos personajes sin perder el tono gracioso que naturalmente persigue el género de la comedia. Dentro de ese marco temático, Bermúdez representa a “Roberto”, un padre soltero, sobreprotector de su hija adolescente, y Burgos como “Lourdes” jugará un rol determinante en la transformación que experimentará la menor, e incluso ella misma.

Con este trabajo, la animadora suma dos roles dentro de la pantalla grande. El primero fue la película La maravilla, que estrenó el pasado mes en las salas locales.

“Tuve ya la experiencia con ‘La maravilla’ en República Dominicana y fue atado a este compromiso también, y aquí estamos descubriendo una nueva pasión”, compartió Burgos previo a iniciar el día 13 de filmación. “Hacer cine es bien drenante, requiere de mucho (esfuerzo) y realmente cansa, y a pesar de todo eso, nos estamos disfrutando el momento”, manifestó.

Bermúdez, en cambio, se estrena completamente en el séptimo arte con esta producción dirigida por Transfor Ortiz. “Siempre me ha gustado la actuación. He tenido la oportunidad en el pasado de hacer un poco de teatro y con la música se hacen los vídeos, y siempre tenía esa cosquillita de seguir actuando”, reveló el intérprete de música tropical y pop romántico.

Su personaje lo ha ido puliendo a partir de sus experiencias en la paternidad de tres hijos, frutos de su matrimonio con la cantante Jennifer Peña. “‘Roberto’ es padre soltero y nos abandonaron a mi hija y a mí, y a pesar de que en lo personal no he pasado por algo así, soy padre, entonces me pude meter en ese rollo de ser papá y cómo lidiar con los hijos”, dijo desde el interior de un pub en Caguas.

“Al revés” se realiza con un presupuesto de $500,000 y cuenta con el apoyo del Fondo Cinematográfico. Según el director, durante los 16 días que durará el rodaje se habrán generado cerca de 50 empleos directos y otros 100 indirectos.