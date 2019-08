Angelique Burgos, “Burbu”, se sintió muy cómoda personificando a “Leticia” en la película “La Maravilla”, que estrena este jueves en las salas de cine locales y en la que la locutora, animadora y empresaria debuta en el cine.

“Para ser honesta no fue difícil porque es como una Burbu glorificada, con siete sobres más de cafrería, con actitud”, contó la animadora y modelo.

Con este papel, Burgos empieza una nueva experiencia profesional que hace años deseaba explorar. Simplemente, estaba esperando el momento y la oportunidad correcta.

“Siempre pienso que el tiempo de Dios es perfecto y cuando menos esperé surgió este proyecto, con un elenco exquisito. Es un privilegio trabajar con personas de este calibre, tan cotizados y tan queridos en la República Dominicana”, sostuvo en entrevista telefónica.

El filme, dirigido por David Pagán, cuenta con la participación de Fausto Mata, Cheddy García y Frank Perozo, entre otros actores dominicanos.

Cuenta la historia de la familia Garibaldi, que en medio de una crisis económica y un divorcio, hereda un edificio hermoso, pero destruido, llamado “La Maravilla”. Los enredos comienzan cuando se develan las diferentes circunstancias de las familias que también habitan la estructura. A través de las experiencias de cada una, se presenta hasta dónde seríamos capaces de llegar para conseguir lo que nos proponemos y como la percepción crea nuestra propia realidad.

Dentro de la trama, “Burbu” tiene un papel pequeño.

“Puedo decir que soy una ex que llega bastante molesta a donde está quien era mi pareja, buscando lo que realmente le pertenece, porque se sintió engañada”, adelantó.

La animadora destacó que la experiencia fue “excelente” porque, entre otras cosas, sus compañeros de elenco la hicieron sentirse como en casa. El filme se grabó en la República Dominicana.

Tan pronto como esta semana, “Burbu” continuará trabajando frente a las cámaras de cine, esta vez en una producción puertorriqueña cuyo nombre todavía no puede revelar. Adelantó, sin embargo, que se trata de una comedia con un mensaje “bien bello” y en el que ella tendrá un papel protagónico.

“Ahí sí que me voy a retar”, aseveró.

En la agenda de la modelo también está participar de un segmento del espectáculo “No te duermas…una noche más”, a celebrarse el sábado, 31 de agosto en el Coliseo de Puerto Rico.