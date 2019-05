Con menos de un mes en cartelera, "Avengers: Endgame" ya es parte de la historia del cine. El filme superó el récord de "Titanic" al obtener $2,192 millones de recaudación, dicha cifra la ubica en la segunda película más taquillera del mundo.

James Cameron, director de la dramática aventura de Jack y Rose, usó su cuenta de Twitter para felicitar a todos los involucrados en la creación de "Avengers: Endgame".

En imágenes se puede ver el logo de "Avengers" saliendo a flote del mar y levantando al Titanic. La publicación fue muy comentada por todos los usuarios de Twitter.

pic.twitter.com/zfICH1XDCJ — James Cameron (@JimCameron) May 9, 2019

Steven Spielberg inició esta tradición cuando "Jaws" (1975) se vio superada en taquilla por "Star Wars" en 1977.