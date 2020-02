Sería tentador declarar la nueva adaptación de “Call of the Wild” que estrena este jueves en los cines de Puerto Rico la adaptación más comercial de la novela de Jack London. Sin embargo, esto implicaría ignorar la película para televisión de 1993, que convierte al héroe canino de London en el mejor amigo de Ricky Schroeder o una versión que ignoró por completo la trama de la novela y titulo su adaptación “Call of the Wild 3D” (2009).