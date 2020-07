Parkwood Entertainment, en asociación con Disney +, anunció y estrenó el adelanto del álbum visual "Black Is King" escrito, dirigido y producido por Beyoncé, ganadora del Grammy 24 veces. "Black is King" se estrenará a nivel mundial en Disney + el 31 de julio de 2020 y llegará justo después del primer aniversario del lanzamiento del fenómeno global de Disney "The Lion King".

Este álbum visual de Beyoncé reinventa las lecciones de "The Lion King" para los jóvenes reyes y reinas de hoy en busca de sus propias coronas. La película estuvo en producción durante un año con un elenco y un equipo que representan la diversidad.

Los viajes de las familias negras a lo largo del tiempo son honrados en una historia sobre el viaje de un joven rey a través de la traición, el amor y la identidad propia. Sus antepasados ayudan a guiarlo hacia su destino, y con las enseñanzas y la guía de su padre, del amor de su infancia, él gana las virtudes necesarias para recuperar su hogar y su trono.

Estas lecciones se revelan y se reflejan a través de las voces negras de hoy. "Black Is King" contiene imágenes exuberantes que celebran la resistencia y la cultura de los negros, así como la belleza de sus tradiciones.