Los Ángeles - Brad Pitt ganó hoy el Oscar a mejor actor de reparto por su papel en "Once Upon a Time... in Hollywood", la primera estatuilla que logra el artista en las categorías interpretativas de los premios de la Academia de Hollywood.

"Esto es increíble, realmente increíble", aseguró Pitt, quien fue recibido con un gran aplauso por parte del público.

Pitt dedicó su premio a "Quentin Tarantino" y dijo del cineasta que es "original y único en su especie".

"La industria del cine sería un lugar mucho más árido sin ti", afirmó.

También se acordó con cariño de su compañero en "Once Upon a Time... in Hollywood" Leonardo DiCaprio y del resto de reparto.

Brad Pitt: "They told me I only have 45 seconds up here—which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week."

Asimismo, Pitt pidió que se aprecie más el trabajo de los especialistas de acción en el cine, un empleo que conoció bien gracias a su rol en este largometraje.

Y, finalmente, dedicó el Oscar a sus hijos: "Los adoro".

Pitt derrotó en una categoría de gran nivel a los también nominados Tom Hanks ("A Beautiful Day in the Neighborhood"), Anthony Hopkins ("The Two Popes"), Al Pacino ("The Irishman") y Joe Pesci ("The Irishman").

Antes de su victoria de hoy, Pitt ya contaba con un Oscar en su vitrina pero fue a la mejor película por ser uno de los productores de "12 Years a Slave" (2013).

De las seis veces, sin contar la de este año, en las que había sido candidato a los Oscar, tres fueron como actor y en ninguna de ellas se llevó la estatuilla: "Twelve Monkeys" (1995), "The Curious Case of Benjamin Button" (2008) y "Moneyball" (2011).

Las otras dos opciones fueron también como productor en la categoría de mejor cinta: "Moneyball" y "The Big Short" (2015).

El triunfo de Pitt en estos Oscar estaba cantado después de que hubiera arrasado en la temporada de premios de Hollywood: fue nombrado mejor actor de reparto en los Globos de Oro, los Bafta y los premios del Sindicato de Actores SAG.

Y, además, Pitt ha sido una de las grandes sensaciones previas a los Oscar ya que se ha gustado (y ha hecho a todos disfrutar) con unos discursos de agradecimiento repletos de chispa e ingenio.