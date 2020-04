Hoy, cuando se celebra el día del planeta Tierra, no será posible salir a disfrutar de las bellezas de la naturaleza. Una alternativa para apreciarlas es a través de diferentes películas y documentales creados para capturar paisajes del mundo y crear conciencia acerca de la importancia de protegerlos.

A continuación, algunas alternativas para ver esta noche en el hogar mientras continúa la cuarentena para controlar el contagio de COVID-19.

Our Planet: Season 1

En esta serie de Netflix podrás visitar 50 países para observar distintos ecosistemas. Las alternativas incluyen desde el desierto, a los bosques y las jungles, sin olvidar los parajes del mundo con una abundante presencia de hielo o los tesoros ocultos bajo el mar.

The Ivory Game

El documental de Netflix, producido por Leonardo DiCaprio documenta los hallazgos de un grupo de infiltrados en el mundo del tráfico de marfil, que pone en riesgo a elefantes en peligro de extinción. Estos animales africanos sufren las consecuencias de la comercialización y la caza ilegal.

Earth

En este documental tendrás la oportunidad de viajar alrededor de la Tierra, a lo largo de las cuatro estaciones, para disfrutar de un espectáculo visual a través de sus distintas transformaciones. Earth se filmó al mismo tiempo que la serie de televisión de BBC, Planet Earth. La misma tardó cinco años en rodarse. Los directores visitaron 26 países para mostrar la inmensidad y la hermosura del mundo animal.

Virunga

Este es el nombre del parque nacional en el Congo que cuenta con una de las áreas de mayor diversidad biológica en el planeta y es el hogar de los últimos gorilas de montaña en el mundo. El documental de Netflix se basa en capturar la belleza del lugar pero también el compromiso del equipo que lo atiende, en medio de las amenazas del conflicto armado, la caza y la explotación petrolera. Filmado en 2014, este trabajo fue nominado a un Oscar en la categoría de mejor documental.

How To Change The World