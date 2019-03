Disney lanzó el tráiler completo de la esperada película "Aladdin", en su versión live-action, que se estrenará el próximo 24 de mayo y es protagonizada por Mena Massoud y Will Smith.

El remake del clásico de Disney ha generado gran expectativa entre los cinéfilos, en la que el actor estadounidense Will Smith da vida al genio de la lámpara maravillosa.

En las imágenes se ve a "Aladdin" (Massoud) que es perseguido tras cometer un robo y en su huida, se encuentra con la princesa Jasmine ( Naomi Scott), de quien queda enamorado.

El tráiler fue publicado en YouTube, donde en poco tiempo ha rebasado las 162,000 visualizaciones.

En las imágenes se muestran algunas de las aventuras que le esperan a Aladdin junto al travieso e inquieto genio azul.

La película está dirigida por Guy Ritchie, y es un remake del clásico animado de Disney que fue lanzado en 1992.

En el tráiler se escuchan las canciones “A Whole New World” (Un mundo ideal) y “Friend like me” (“Un amigo fiel”).