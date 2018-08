La producción puertorriqueña “Driven” acaba de ser escogida como el estreno norteamericano y “Presentación Especial 2018” en el afamado Toronto International Film Festival.

Esta producción, dirigida por Nick Hamm (“The Journey”), y producida por el puertorriqueño Luillo Ruiz, de la productora The Pimienta Film Company (“Ana”, “Mad Dogs”, “Maldeamores”), (“The Wife”) y Brad Feinstein, ha conseguido dos selecciones contiguas en aclamados festivales. El primero de ellos fue el Festival de Cine de Venecia.

Completamente filmada y producida en Puerto Rico, “Driven” contó con la “inesperada participación” del huracán María tras su paso por la isla, pero gracias al ingenio de su equipo de producción, en su mayoría puertorriqueños, el proyecto logró sobrepasar las vicisitudes enfrentadas para retomar el rodaje. La historia de la persistencia, compromiso y creatividad del equipo de producción fue recogida en el documental “In The Making of Driven”, al cual le han otorgado tres tandas especiales en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde la película ya participa.

El Toronto International Film Festival es uno de los festivales más concurridos y prestigiosos del mundo, con un público estimado en 500,000 personas anualmente. Asimismo, el evento es reconocido por presentar las películas más prominentes en el año y con más actividad en los mercados de cine, secundado por el Festival de Cine de Cannes, según la revista Variety.

Al enterarse de la selección de “Driven”para este evente, el productor afirmó simplemente: “no lo puedo creer”.

"Driven" está basada en la historia del genio de la industria automotriz John DeLorean, su gran amistad con su vecino e informante del FBI, Jim Hoffman, y el operativo federal que provocó su caída. Está ambientada en el opulento entorno californiano de comienzos de los años ochenta. En el filme Lee Pace ("Guardians of the Galaxy”, "The Hobbit") interpreta a DeLorean. Por su parte, Jason Sudeikis (“We’re the Millers”), interpreta a Hoffman y Corey Stoll ("House of Cards") personifica al ambicioso agente del FBI llamado Benedict Tissa.

Esta producción multimillonaria, basada en un guión original de Colin Bateman ("The Journey"), y financiada por The Pimienta Film Company, Blue Rider San Juan LLC, Sherborne Media Capital, LLC y Romulus Entertainment, generó sobre 655 empleos directos y otros 1,146 indirectos.