La industria del entretenimiento se preparó para un cierre sin precedentes con el fin de frenar la propagación del coronavirus, cancelando los próximos estrenos de películas, suspendiendo las producciones de Broadway y reduciendo las giras de conciertos hasta que sea seguro dar la bienvenida a eventos multitudinarios.

Ante el llamado al distanciamiento social, Hollywood puso en pausa sus producciones de televisión y el estrenos de películas que requieren alfombra roja. Asimismo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, prohibió las reuniones de 500 personas o más y los teatros de Broadway anunciaron que cerrarían de inmediato y permanecerían a oscuras hasta el 12 de abril. El Festival de Cine de Tribeca también se suspendíó.

Los cierres equivalen a una interrupción casi completa de la industria, desde el Lincoln Center a Disneyland.

El Metropolitan Opera en el Lincoln Center, la Filarmónica de Nueva York, el Carnegie Hall y el Kennedy Center en Washington cancelaron todos sus eventos hasta el 31 de marzo. De igual manera, Live Nation Entertainment y AEG Presents, las compañías de entretenimiento más grandes del mundo, suspendieron todas las giras actuales hasta marzo, incluyendo las de Billie Eilish, The Strokes yu Post Malone.

El creciente alcance del virus ya había forzado la cancelación o el aplazamiento de todos los eventos inminentes en el calendario, incluyendo el festival South by Southwest en Austin, Texas, la exposición anual de películas de Hollywood CinemaCon, en Las Vegas; los Kids Choice Awards en Los Ángeles; y el festival de música de California Coachella, que se aplazó hasta octubre. Las cadenas de televisión experimentaron un escenario similar con la mayoría de los eventos deportivos más importantes, incluida la temporada de la NBA, March Madness y la temporada de la NHL.

Ayer temprano, el gobernador de California Gavin Newsom instó a prohibir no solo los eventos más grandes, sino también reuniones de más de 250 para ayudar a detener la propagación del virus.

Disneyland también se prepara para cerrar sus puertas el sábado por el resto del mes. Después del domingo, Disney World en Florida también cerrará a los invitados hasta fines de marzo.

Para la misma fecha, Universal Studios en Los Ángeles cerrará al menos hasta el 28 de marzo y Universal Studios en Orlando está listo para cerrar durante el resto del mes a partir del lunes.

Sin embargo, Hollywood aún planeaba introducir varias películas nuevas en los cines a partir del jueves por la noche.

Walt Disney Co. canceló su próxima lista de estrenos, incluyendo Mulán, "New Mutants" y "Antlers". Universal Pictures dijo que la película "Fast and Furious" no se estrenará el 22 de mayo como estaba previsto, sino en abril del año próximo. John Krasinski, escritor y director de "A Quiet Place 2", anunció que su película de Paramount Pictures no saldrá la próxima semana como se había anunciado, pero se reprogramará para otra fecha.

Ver esta publicación en Instagram AQuietPlacePart2...Take2 Una publicación compartida por John Krasinski (@johnkrasinski) el 12 de Mar de 2020 a las 7:52 PDT

“Una de las cosas de las que estoy orgulloso es que la gente ha dicho que nuestra película es algo que tienen que ver juntos", dijo Krasinski en un mensaje en las redes sociales. "Bueno, debido a las circunstancias en el mundo que nos rodea, ahora claramente no es el momento adecuado para hacerlo".

En Hollywood, las rutinas del mundo del espectáculo, desde audiciones hasta ensayos, se detuvieron. "The Morning Show" de Apple fue una de las muchas producciones puestas en pausa. Central Casting cerró sus oficinas. El festival TCM Classic Film, programado para el próximo mes en Los Ángeles, fue cancelado y los principales agentes de talento cerraron sus oficinas y enviaron a los empleados a trabajar desde sus casas.

El Salón de la Fama del Rock and Roll pospuso su ceremonia de inducción anual, programada para el 2 de mayo en Cleveland. Esta era la primera vez que se iba a transmitir por HBO. Allí se iban a introducir póstumamente Whitney Houston y Notorious B.I.G.

Artistas afectados

El anuncio el miércoles por la noche de que Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, habían dado positivo al coronavirus estremeció la industria. Hanks fue el primer famoso en anunciar públicamente que tenía el virus. Estaba en Australia para filmar una película biográfica de Elvis Presley que, según Warner Bros., detendría la producción.

Hanks publicó una foto en Instagram el jueves por la noche, diciendo que él y Wilson permanecen aislados y que la están tomando "un día a la vez". En un guiño a su papel de gerente en "Una liga propia", Hanks concluyó su publicación: "Recuerde, a pesar de todos los eventos actuales, no hay llanto en el béisbol".

El jueves, "Jimmy Kimmel Live!" y "The Late Show With James Corden" se unió a otros “talk shows” nocturnos que grabarán sin audiencias. Decisiones similares tomaron las producciones de "The Late Show With Stephen Colbert" de CBS, "Tonight Show" de NBC y "Late Night With Seth Meyers", "The Daily Show with Trevor Noah" de Comedy Central, "Last Week Tonight with John Oliver" de HBO y "Full Frontal con Samantha Bee" de TBS.