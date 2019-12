A una semana del esperado estreno de la cinta “Star Wars - Episode IX: The Rise of Skywalker” una oleada de críticas y debates se ha desatado a raíz de una entrevista concedida por el cineasta J.J. Abrams, director de esta nueva película, sobre las decisiones tomadas por su colega, Rian Johnson, quien tuvo a su cargo la dirección de “Episode VIII: The Last Jedi”.

Confrontado por The New York Times sobre el giro que Johnson dio a la historia de la saga establecida en “Episode VII: The Force Awakens”, que fue dirigida también por Abrams, este respondió: “Sobre el acercamiento que se dio a la historia, no creo que la gente va a ver las películas de Star Wars para que les digan: ‘Esto que te presentamos antes ahora no tiene importancia'”.

Luego, al aclarar que Johnson le dejó una buena base para el final de la saga, Abrams manifestó que “creo que el péndulo tiene que irse hacia una dirección para que entonces pueda regresar de vuelta”.

Estas expresiones han abierto el debate entre muchos fanáticos a quienes les disgustó “The Last Jedi” y que entienden que Abrams les ha dado la razón validando su malestar.