La empresa Disney develó en la noche de hoy, lunes, el último trailer de la película "Star Wars: The Rise of Skywalker", la novena y última entrega de la saga de Skywalker que comenzó en 1977 con el filme "Star Wars: Episode IV - A New Hope".

El conglomerado de entretenimiento publicó el último trailer antes del inicio del partido del fútbol de la NFL entre los Patriots de New England y los Jets de Nueva York en la NFL. La película estrenará en las salas de cine estadounidenses el 20 de diciembre.

El trailer muestra las consecuencias de las batallas libradas en los dos filmes anteriores, "The Force Awakens" y "The Last Jedi". Rey, quien se enfrentó al líder de los Sith, Kylo Ren, en la última película, se alista para un último enfrentamiento que podría ser el duelo definitivo entre la luz y la oscuridad, tal y como sucedió entre Luke Skywalker y Darth Vader en la trilogía original.

Una escena, inclusive, muestra como Rey y Kylo Ren destruyen lo que parecer ser una estatua o figura de Darth Vader.

Además, el trailer da indicios de que la Rebelión y el Nuevo Orden se aprestan a dar la última batalla por el control de la galaxia. El trailer también muestra un reconstruido y reparado Millennium Falcon bajo el mando de su dueño y piloto original, Lando Calrissian, intrepetado por el actor Billy Dee Williams.